Cartagena, Carrion può sorridere: Dario Poveda torna al gol

Buone notizie per il Cartagena, club di seconda divisione spagnola. La notizia è molto importante per il reparto offensivo.

Dal giorno del suo arrivo al Cartagena l’attaccante Dario Poveda ha affrontato un importante processo di recupero e step dopo step ha lavorato per recuperare il prima possibile la miglior condizione. Il calciatore è arrivato come rinforzo in chiave promozione per il club, ma un infortunio all’inizio di questa avventura ha subito condizionato il suo apporto alla squadra.

Nell’ultimo match di campionato l’attaccante di Alicante ha firmato il suo primo gol con la maglia del Cartagena ed il club è tornato alla vittoria. Ottime notizie per il club iberico, che, era reduce da un paio di risultati negativi e che stavolta è tornato a conquistare i tre punti. Il Cartagena è settimo in classifica ed è a cinque punti di classifica dai playoff con l’ultimo posto militato dall’Albacete.

Il calciatore ha firmato la rete fondamentale ai vini della vittoria con il Lugo ed i tifosi possono tornare ad esultare. Dopo i problemi fisici Poveda ha recuperato la propria condizione ed ora può dare un apporto fondamentale per l’obiettivo stagionale del club. O almeno per provarci.

Cartagena, ottime notizie per Carrion

Il tecnico del Cartagena Luis Carrion può contare d’ora in poi di un importante rinforzo per il reparto offensivo, apparso in difficoltà nelle ultime uscite. Oltre al gol Poveda ha garantito un grande lavoro e ora Carrion può esser certo di avere un attaccante in più. Anche nella sfida di campionato contro il Villarreal B Poveda ha vinto diversi scontri e ha un’ottima percentuale di passaggi.

Ora il Cartagena affronterà in trasferta il Leganes, una delle squadre più in difficoltà del campionato. I padroni di casa sono reduci da quattro sconfitte consecutive ed hanno necessità di punti per non entrare nelle zone calde (salvezza) della classifica. Poveda è tornato dopo mesi di inattività e condizione precaria ed ora è pronto per dare al suo apporto.