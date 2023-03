Infortunati Juventus, le novità su Kostic, Pogba e Chiesa

Tengono banco gli infortunati in casa Juventus. Cresce l’attesa per l’esito degli esami strumentali di Kostic, il quale ha accusato un problema al tendine d’Achille durante l’ultimo impegno con la sua Nazionale

Punto interrogativo e tempi di recupero ancora da valutare per alcuni infortunati in casa Juventus. Buone notizie per quel che riguarda Milik. L’attaccante polacco ha totalmente recuperato dal recente problema muscolare e potrebbe tornare a completa disposizione di Allegri già dalla prossima sfida di campionato contro il Verona. Le condizioni dell’ex Marsiglia e Napoli saranno verificato nel corso dei prossimi allenamenti.

Trapela un cauto ottimismo anche per quel che riguarda Kostic. L’esterno serbo, fermo ai box per un fastidio al tendine d’Achille accusato durante l’ultimo impegno con la sua Nazionale serba, sarà sottoposto a esami strumentali per valutare l’entità del problema e valutare i possibili tempi di recupero. Non è escluso che Allegri debba rinunciare a Kostic per la prossima sfida di campionato contro il Verona.

Sono attese novità nel corso delle prossime ore. Arrivano buone notizie anche sul fronte Alex Sandro. Il terzino brasiliano ha recuperato dall’infortunio muscolare e tornerà a disposizione di Allegri già dalla prossima sfida di campionato contro il Verona. L’ex Porto dovrebbe partire titolare sul centro-sinistra, con il ritorno di Danilo sul centro-destro e Bremer centrale.

Infortunati Juventus, le novità su Pogba e Chiesa

Torna il sereno anche per quel che riguarda Chiesa. L’esterno offensivo della Juventus, dopo i consulti in Austria per valutare i recenti fastidi al ginocchio, ha ottenuto il via libera definitivo e sarà a disposizione di Allegri per la 28^ giornata tra Juve-Verona. Ansia e paura accantonate definitivamente: Chiesa è pronto a trascinare i bianconeri in vista del rush finale.

Più complicato l’infortunio di Pogba. Il centrocampista francese, ancora fermo ai box dopo il nuovo ko ai flessori, potrebbe tornare in campo solamente tra circa 15 giorni. Nella migliore delle ipotesi, Allegri potrà contare su di lui solamente per le ultime 7-8 giornate di campionato.