Juventus, la smentita di Tudor: “Solo per i click…”

Accostato dai media nelle scorse settimane alla panchina della Juventus l’ex calciatore bianconero rivela tutto.

Il futuro della Juventus è decisamente incerto. Sui bianconeri pesano, come è noto, le vicende extra campo. Vicende che potrebbero condizionare e non poco la qualificazione alla prossima Champions League e di conseguenza aprire o meno discorsi riguardanti la prossima stagione.

Allegri resta o non resta? Cosa succederà con la suggestione Conte adesso che l’ex tecnico non è più l’allenatore del Tottenham. Domane che certamente appassionano i tifosi non solo bianconeri e che, prima o poi, dovranno trovare una risposta. Tra i vari nomi accostati alla panchina bianconera c’è però anche quello di un altro grande ex: Igor Tudor.

Il difensore croato in questi giorni è stato accostato dai media alla panchina bianconera. Tudor attualmente è il tecnico del Marsiglia, squadra che attualmente è al secondo posto in classifica in Ligue 1 dietro al PSG. In passato Tudor ha allenato anche Udinese e Verona, oltre ad essere stato il vice di Andrea Pirlo alla Juventus.

Juventus, Tudor prossimo allenatore? Il croato risponde

Igor Tudor prossimo allenatore della Juventus? A rispondere è stato lo stesso ex difensore che, durante la conferenza stampa della vigilia del prossimo match del Marsiglia contro il Montpellier, ha voluto mettere le cose in chiaro chiudendo, almeno per il momento, la questione.

“Sapete come funziona.” ha dichiarato Tudor. “Il mondo del calcio ormai è così, funziona così. Molte cose vengono inventate di sana pianta solo per accaparrare alcuni click. La verità è che io penso solo alla prossima partita.” L’ex bianconero, che ha vestito la maglia della squadra torinese da calciatore negli anni tra il 1998 e il 2005, collezionando ben 174 presenze, e da allenatore come vice di Andrea Pirlo nel 2020-21, ha quindi per il momento chiuso la questione. Vedremo se le dichiarazioni sono state un proforma oppure davvero non ci sono possibilità di rivedere Tudor in bianconero.