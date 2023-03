Milan, Pioli spiazzato: che tegola! Salta Napoli.. e non solo

Il tecnico del Milan dovrà fare a meno dell’attaccante. Tutto il mese di aprile è a rischio per un problema alla coscia.

Napoli-Milan sarà un match di fondamentale importanza. La gara di domenica sera, in programma per le 20.45, è la prima della triplice sfida tra i rossoneri e gli azzurri.

La prima sarà valida per la 28ma giornata del campionato di serie A, le altre due i quarti di finale di Champions League.

Se la doppia sfida europea ha un’importanza storica, quella di campionato non è di certo da meno.

La partita di domenica sarà realmente un crocevia per la stagione di entrambe le squadre. Il Napoli vuole confermare il trend positivo ed il dominio sul campionato. Una vittoria vorrebbe dire un altro scontro diretto portato casa e, di conseguenza una grossissima ipoteca sulla vittoria, già ormai messa in cassaforte, finale.

Il Milan, invece, deve continuare a rimanere aggrappato al treno europeo. Vincere significherebbe portare a casa punti che le altre rivali non hanno preso. Perdere sarebbe disastroso perchè lascerebbe punti sia alle squadre davanti che a quelle dietro.

Stefano Pioli arriva, tuttavia, con non poche preoccupazioni a questo match.

Innanzitutto la situazione di Leao, che nell’ultimo periodo non ha brillato. Il suo contratto, in scadenza nel 2024, preoccupa a società e forse lo stesso giocatore, che non è apparso sereno nelle ultime partite. Toccherà recuperare mentalmente il portoghese in vista di uno di quei match dove di solito dimostra tutto il suo talento.

Milan, Ibrahimovic ancora ai box

L’assenza di Kalulu costringe il tecnico a riproporre la difesa a quattro che aveva fatto vincere lo scudetto ai rossoneri, abbandonata dopo alcune difficoltà iniziali. Spazio a uno tra Kjaer e Thiaw in difesa.

Tra gli indisponibili, infine, c’è Zlatan Ibrahimovic.

Ad un anno dall’ultima volta, lo svedese era tornato in nazionale nella stata che ha visto la Svezia sfidare prima il Belgio e poi l’Azerbaigian. L’attaccante del Milan, però, ha accusato un nuovo problema muscolare.

Un problema alla coscia che preoccupa i rossoneri, che lo rivaluteranno dopo gli esami. Tutto il mese di aprile è a rischio per Ibrahimovic, che rischia di saltare altre partite dopo una stagione quasi completamente passata in infermeria.