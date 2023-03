La Juventus potrebbe valutare il patteggiamento: manovra stipendi, le ultime

La Juventus è ancora in attesa di conoscere il proprio futuro, con la giustizia che sta facendo il proprio corso: spunta una possibilità inaspettata.

La Juventus sta continuando a giocarsi il tutto per tutto sul campo, tra campionato e coppe. Questo weekend se la vedrà con il Verona in Serie A per la 28a giornata. Dopodiché martedì giocherà la prima gara della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Nel mentre la giustizia sta facendo il suo corso e, a questo proposito, è spuntata una possibilità nuova. Ecco cosa starebbe pensando di fare il club.

Nella data del 19 aprile la Juventus saprà se i 15 punti di penalizzazione in classifica di Serie A saranno confermati o restituiti. In ogni caso procede il lavoro della giustizia anche su quella che è stata rinominata come la cosiddetta manovra stipendi.

Qui le decisioni potrebbero essere più pesanti, arrivando a poter comportare multe ingenti e nuove eventuali penalizzazioni. Il club sta dal canto suo ragionando sulla miglior strategia da mettere in campo. E proprio per questo motivo potrebbe decidere anche di patteggiare. Le ultime novità in merito.

Juventus, la manovra stipendi potrebbe portare a un possibile patteggiamento: le ultime

Le ultime novità in merito a questo discorso sono arrivate con l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’. La Juventus sta quindi ragionando sulla migliore strategia da seguire per cercare di arginare le decisioni che potrebbero andare a colpirla. Motivo per cui, si legge sul ‘Corriere dello Sport’: “Si fa largo un’eventualità clamorosa“.

Ecco di cosa si tratta: “Una volta che Giuseppe Chiné (Procuratore Federale che si sta occupando dell’indagine, ndr.) avrà messo nero su bianco i capi di incolpazione, chiedendo alle difese delle memorie prima di far partire il deferimento vero e proprio, la Juventus potrebbe anche decidere di patteggiare”.

Una possibilità che finora non era mai stata presa in considerazione. O per lo meno mai era stata resa nota. Adesso però la situazione potrebbe essere mutata e i vertici della società bianconera, con i suoi legali, potrebbero optare per questa strategia.