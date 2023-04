Juventus, Ferrero: “Attraversiamo un periodo complicato. Torneremo a vincere come sempre”

Il presidente della Juventus Gianluca Ferrero ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco cosa ha detto il numero uno bianconero.

Il terremoto dirigenziale che negli scorsi mesi ha colpito la Juventus ha portato ad un cambiamento totale ai vertici del club bianconero. Andrea Agnelli ha lasciato il posto a Gianluca Ferrero il quale si trova adesso a dover guidare il club in una situazione non certo ottimale.

Tra ricorsi e nuove nubi all’orizzonte, Ferrero ha incontrato oggi i presidenti degli official club a Torino. “Torneremo a vincere come sempre.” promette Ferrero ai rappresentati degli official club che sono arrivato a Torino da tutto il mondo. Queste le parole riportate da SportMediaset: “La nostra forza siete voi, la vostra vicinanza, il calore con cui siete qui oggi. Nel mondo ci sono 120mila associati, siete di 70 club dagli Stati Uniti e di altri 70 dal resto del mondo.” ha dichiarato Ferrero di fronte ai rappresentanti dei tifosi.

Ferrero non nasconde il momento non certo ottimale che sta attraversando la Juventus: “Inutile dire che stiamo attraversando un momento complicato. Ma la vicinanza che stanno mostrando tutti i tifosi ci dà forza. Stiamo tutti facendo la nostra parte in questa fase, voi tifosi, la squadra che ha una striscia vincente in campo.”

Juventus, il presidente Ferrero suona la carica: “Ricordiamoci chi siamo”

Il numero uno bianconero fa appello alla storia del club. Per Ferrero la Juventus, anche nel momento di difficoltà, è sempre la Juventus: “Ricordiamoci che la Juventus è una grande squadra, la Juventus ha una storia di 100 anni. La Juventus ha vinto tutto, è campione nazionale e internazionale.”

Il momento è si complicato, con diverse nubi all’orizzonte. Ma le prestazioni in campo e i risultati che comunque stanno arrivando possono fare sperare i tifosi bianconeri: “La Juventus è forte e ultimamente siamo riusciti a mettere a segno una notevole serie di vittorie. Questo ci deve dare la forza di ripartire e di pensare che possiamo tornare a vincere.”