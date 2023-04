Juventus, l’avv. Pisani spiazza: “Abbiamo presentato due ricorsi per lo Scudetto 2019”

L’avvocato che ha presentato il ricorso per la revoca dello Scudetto 2018/19 della Juventus chiarisce la situazione.

Non è certo un bel momento in casa Juventus. Se in campo Massimiliano Allegri è riuscito a tirare le fila, ricompattare l’ambiente e trovare una continuità importante di risultati, fuori dal campo pesano tantissimo le vicende giudiziarie che potrebbero complicare anche di più la situazione in casa Juventus.

Notizia di ieri quella di un ricorso che punta a revocare alla Juventus alcuni Scudetti, tra cui quello del 2018/19. A presentarlo l’Associazione Club Napoli Maradona, rappresentato dall’Avv. Angelo Pisani il quale, ai microfoni di Radio Marte ha provato a chiarire la situazione, rivelando che in atto ci sono ben due ricorsi contro il club bianconero.

“Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa pubblica, dove chiariremo nel dettaglio la questione.” ha dichiarato l’Avvocato Pisani. “La nostra iniziativa è quella di difendere i valori e la lealtà dello sport e vogliamo un calcio che vinca con giustizia ed equità. Sono stati presentati due ricorsi: uno al Collegio Federale, che è un intervento di “ad opponendum” in cui si chiede la conferma della sentenza che condanna la Juventus sia dal punto di vista della giustizia sportiva che della giustizia ordinaria, è stato poi presentato ricorso al Tar applicare la legge e revocare il titolo illegittimo della Juventus.”

Juventus, se il ricorso andasse in porto ci sarebbe la revoca di tre Scudetti.

Non si tratta solo dello Scudetto 2018/19, la Juventus rischia di perdere ben tre titoli, come chiarisce l’Avvocato Pisani: “Questi titoli dovrebbero quindi essere assegnati alle seconde classificate: uno per il Napoli, uno per il Milan e uno per l’Inter. Speriamo che prevalga la giustizia. Ripristinare la credibilità del calcio italiano è fondamentale.”

Per i promotori dei due ricorsi il punto non è tanto lo Scudetto, ma i valori sportivi: “Affinché il calcio riacquisti il ​​suo vero valore, è necessario chiarire gli aspetti legali in modo che i giovani vedano lo sport come portatore di valori fondamentali nella vita. I giovani hanno bisogno di modelli positivi: il più forte può vincere ma rispetta le regole. Chi sbaglia deve pagarne il prezzo, e chi decide deve prendere la decisione. Quello che più colpisce in questa vicenda è l’assenza delle istituzioni: non vedo la FIGC, non vedo le società di calcio.”