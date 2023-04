Allegri punge il Napoli: “Guardate cos’è successo ieri…”

La vittoria del Milan fa rumore tanto quanto la caduta del Napoli. Allegri punge gli azzurri in conferenza stampa: “Guardate cos’è successo ieri…”

Un risultato così, neanche nei sogni più sfrenati dei tifosi rossoneri. Il Milan ha stracciato la capolista, archiviando 4-0 la trasferta di Napoli. Superata e umiliata una squadra che, quest’anno, è stata capace di dettare legge ovunque, anche sui palcoscenici europei. Un risultato che ha fatto molto clamore e che lancia un messaggio chiaro in vista del derby italiano in Champions League, quando Pioli e Spalletti torneranno a sfidarsi in Europa.

Dopotutto, era da tempo che il Napoli non subiva un’imbarcata simile. Era dall’autunno del 2007 che gli azzurri non perdevano con almeno quattro gol di scarto, quando un neopromosso Napoli veniva schiantato 5-1 dall’Atalanta. A commentare la vittoria del Milan non è solo l’intero panorama sportivo partenopeo e rossonero, ma anche chi vive ben altri ambienti. È il caso di Massimiliano Allegri, che ha utilizzato la gara di ieri come esempio per avvalorare la propria tesi. Il tutto, mentre presentava in conferenza stampa l’andata della semifinale di Coppa Italia tra la sua Juventus e l’Inter.

Napoli, senti Allegri: “Guardate cos’è successo ieri…”, che beffa dopo il Milan

Con sorriso beffardo e tono sicuro, il tecnico della Vecchia Signora ha ‘pizzicato’ il Napoli: “Nel calcio bisogna sempre avere equilibrio, che si vinca o che si perda. Non pensiamo troppo a dove sia la Juventus ora o a dove sia l’Inter. Tanto in due partite poi cambia tutto… Guardate cos’è successo ieri a Napoli. Tutti davano il Milan per spacciato e invece ha vinto una partita straordinaria!”.

Un messaggio arrivato forte e chiaro anche a Luciano Spalletti? Il suo Napoli affronterà la Juventus di Allegri il 23 aprile, al termine di una settimana dove si saprà il destino europeo degli azzurri e quello giudiziario (in parte) dei bianconeri. E al di là di tutto, quella sarà una partita dove la Vecchia Signora proverà a vendicare l’umiliazione ricevuta all’andata.