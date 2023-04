“Ottimismo non ne ho perchè…”: Juventus, il giornalista Pellegrini sulla penalizzazione

La Juventus stasera scenderà in campo all’Allianz Stadium per l’andata di Coppa Italia contro l’Inter, ma il futuro è ancora incerto.

La Juventus se la vedrà stasera contro l’Inter a San Siro. Per cercare di riscattare la finale di Coppa Italia persa la scorsa stagione, all’Allianz Stadium proverà a replicare quanto fatto in campionato tra andata e ritorno. Nel frattempo, il futuro resta incerto. Le parole del giornalista Dario Pellegrini.

La Juventus ospiterà la squadra di Simone Inzaghi che sta attraversando un momento davvero complicato. Dieci sconfitte stagionali pesano non poco sulle spalle dell’Inter che stasera dovrà cercare di cambiare la rotta di questo percorso.

I bianconeri, dal canto loro, sembrano aver ritrovato una motivazione in più subito dopo lo scossone arrivato con la penalizzazione di 15 punti in classifica di Serie A. Nulla è ancora certo e difficilmente si riuscirà a capire cosa accadrà con questa situazione.

Juventus, le parole di Pellegrini in merito al discorso penalizzazioni: “Impossibile fare previsioni”

Il giornalista, Dario Pellegrini, ha parlato così ai microfoni di ‘TV Play’ in onda su ‘Twitch’ della situazione legata alla Juventus e al discorso penalizzazioni: “Secondo me è impossibile fare premonizioni. O approcciare con troppo ottimismo la questione. La giustizia e il diritto sportivo hanno delle lacune, parere mio personale. In queste lacune è difficile fare previsioni. È una giustizia che risente anche da ciò che accade all’esterno. Ottimismo non ne ho perché penso chiunque debba stare molto con i piedi per terra, perché le dinamiche della giustizia sportiva sono singolari”.

“Per quanto riguarda – ha continuato il giornalista facendo riferimento all’Inter – Simone Inzaghi e il vecchio rinnovo, Beppe Marotta quando era alla Juventus aveva il modus operandi di rinnovare i contratti anche su coloro su cui faceva non molto conto per strategie interne. Penso per esempio a Matuidi, quindi principalmente con i calciatori. Da quel che sento e leggo fossi stato un tifoso dell’Inter mi avrebbe dato molto fastidio vedere il tecnico non scattare dopo la giocata errata di Lukaku. Vedo un allenatore molto in confusione“.