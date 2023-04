Juventus-Inter, arma a sorpresa per i nerazzurri: Marotta ingaggia Bocchi

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Beppe Marotta ha compiuto una mossa per cercare di aiutare l’Inter di Simone Inzaghi.

Dopo la sosta delle varie nazionali, lo scorso weekend è stato contraddistinto da un ritorno ‘sorprendente’ della nostra Serie A. Nell’ultimo turno di campionato, infatti, ci sono stati un paio di risultati che hanno spiazzato tutti.

Il primo riguarda sicuramente la gara di domenica sera dello Stadio Diego Armando Maradona tra il Napoli di Luciano Spalletti ed il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, infatti, hanno battuto il team capolista con un netto 0-4. Il secondo risultato sorprendente dello scorso weekend riguarda sicuramente l’ennesimo ko dell’Inter di Simone Inzaghi.

La ‘Beneamata’, infatti, sabato scorso contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha rimediato la decima sconfitta in questo campionato, numero sicuramente improponibile per una squadra importante come l’Inter. I nerazzurri sono ora attesi dalla semifinale di andata di questa sera di Coppa Italia contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Proprio per questa gara così importante contro i bianconeri, Bebbe Marotta ha in serbo ‘un’arma a sorpresa’.

Juve-Inter, Beppe Marotta ha ingaggiato la psicologa Lucia Bocchi: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano italiano ‘La Repubblica’, infatti, l’Inter si è affidata a Lucia Bocchi, psicologà già nota nel mondo dello sport per aver aiutato la sciatrice Sofia Goggia. Questa scelta, per l’appunto, arriva dallo stesso Beppe Marotta, che già ai tempi della Juventus (esattamente nel 2011) si affidò allo psicoterapeuta Giuseppe Vercelli.

Con l’ingaggio di Lucia Bocchi, di fatto, tutta la dirigenza dell’Inter spera che la squadra di Simone Inzaghi riesca a superare questo momento così difficile. La ‘Beneamata’, infatti, è quarta in campionato a pari punti con la Roma di José Mourinho. Tuttavia, oltre alla vitale qualificazione alla prossima edizione della Champions League, i nerazzurri sono attesi sia dalla semifinale di Coppa Italia contro la Juventus di Allegri che dal quarto di finale contro il Benfica.