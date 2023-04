Juventus-Inter, pioggia di insulti (anche razzisti) dopo il match per Cuadrado

La semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter ha creato molte polemiche durante e nel post match.

Nella serata di ieri è andata in scena la semifinale di andata di Coppa Italia tra la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Inzaghi. Ancora una volta, dopo la finale dello scorso anno, il derby d’Italia ha un ruolo fondamentale per questa coppa. La vincitrice del doppio confronto partirà sicuramente favorita contro la vincente di Fiorentina e Cremonese.

Il match dello Stadium si è concluso sul risultato di 1 a 1, un pareggio con due reti nella fase finale del match e, come spesso capita in questa sfida, tante polemiche. Lukaku ha pareggiato dal dischetto nell’ultimo minuto di gioco, rispondendo alla rete del colombiano Juan Cuadrado.

Il calciatore sudamericano è stato protagonista nel bene e nel male della sfida. Juan infatti è stato uno dei migliori in campo, andando anche a segno a pochi minuti dal termine. A fine gara bruttissimo episodio con il calciatore coinvolto in una rissa con il portiere nerazzurro Samir Handanovic, con entrambi espulsi che salteranno almeno il match di ritorno (probabilmente anche l’eventuale finale). Cuadrado è stato in queste ore molto criticato visto che le telecamere hanno mostrato un colpo proibito del calciatore verso il portiere e da qui sarebbero esplose le polemiche.

Juve-Inter, ancora polemiche nel post partita

Il giorno dopo il match Cuadrado è tornato a scrivere sui social. Il calciatore ha pubblicato un post per ringraziare tutti dopo il match ed ha affermato: “Peccato per il risultato, ma in ogni momento gloria a te, Signore Gesù”. Nonostante il post religioso Cuadrado è stato subissato dalle critiche e tanti tifosi hanno risposto con pesanti insulti verso il calciatore, anche di sfondo razziale. A riportarlo sono i colleghi dell’Ansa.

Un bruttissimo modo di concludere il match e Cuadrado ha probabilmente chiuso la sua Coppa Italia 2022/2023. Allo stesso tempo i tifosi non sembrano ‘aver imparato la lezione’ dell’episodio ieri avvenuto con Lukaku ed ora anche Cuadrado è finito nel mirino degli haters e di coloro che insultano in maniera compulsiva.