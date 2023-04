Cessioni Juventus, il piano bianconero e il retroscena Vlahovic

Le cessioni della Juventus potrebbero dare ufficialmente il via alle prossime strategie di mercato della compagine bianconera. Chi lascerà Torino a fine stagione? Chi non rinnoverà il proprio contratto?

Come cambierà la Juventus in vista della prossima stagione? Impossibile, ora come ora, fare valutazioni sul mercato e tracciare la strada sul futuro. Tutto dipenderà dal possibile piazzamento in classifica, dall’obiettivo 4° posto e dalla potenziale qualificazione alla prossima Champions League. Per il momento, però, occhio ai rinnovi contrattuali e ai possibili addii a fine stagione.

Quasi certo il mancato rinnovo di Cuadrado. Il colombiano lascerà la Juventus a giugno. 5 milioni di euro il suo attuale ingaggio, difficilmente i bianconeri busseranno alla sua porta per confermare l’attuale cifra offrendogli il rinnovo. Difficile anche una nuova proposta al ribasso con stipendio dimezzato. La sensazione è che le strade della Juventus e di Cuadrado potrebbe interrompersi a fine stagione. Discorso diverso per Alex Sandro, il quale potrebbe rinnovare per un’altra stagione.

Niente di certo e sicuro, ma i piani futuri della Juventus partiranno proprio dal capitolo rinnovi e cessioni. Da monitorare attentamente anche la situazione legata al futuro di Rabiot. Il centrocampista francese andrà in scadenza a giugno e la Juventus proverà a blindarlo offrendogli un ingaggio alle stesse cifre attuale. 7 milioni di euro annui più eventuali bonus: questa la proposta bianconera, ma su Rabiot resta vigile anche l’interesse del Manchester United e diversi club inglesi.

Cessioni Juventus, Vlahovic resta: occhio al possibile retroscena

Vlahovic non è sul mercato, la Juventus è pronta a blindare il suo gioiellino in vista della prossima stagione, ma anche del futuro. Attenzione, però, al possibile affondo dell’Arsenal o del Chelsea, pronte a mettere sul piatto della bilancia un’offerta monstre per convincere la Juventus a dire sì.

In questo caso, i bianconeri potrebbero prendere in seria considerazione l’idea di sacrificare il centravanti serbo per poi affondare il colpo su Hojlund, valutato circa 50 milioni di euro dall’Atalanta. Sono attese novità già nel corso dei prossimi mesi.