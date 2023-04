Spalletti, la verità sul caos tifosi in Napoli-Milan: “Non ci aiuta…”

Anche Luciano Spalletti si sbottona sul caos generatosi sugli spalti nel corso di Napoli-Milan: “Non ci aiuta…”, le parole in conferenza stampa

Un campionato gigantesco, con sedici punti di distacco sulla seconda e una concorrenza stracciata sin dall’inizio di questo campionato. Il Napoli veleggia verso il titolo, anche se la sconfitta contro il Milan ha aperto preoccupanti crepe sull’atmosfera Scudetto nella piazza partenopea. Non solo dal punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto dal punto di vista ambientale.

A pesare sulla prestazione offerta dal Napoli, forse, c’è anche il controverso modo di operare del tifo organizzato. La contestazione nei confronti della gestione De Laurentiis e gli episodi di violenza registrati in Curva B: tutti elementi che non hanno aiutato il Maradona a spingere gli azzurri in una delle gare più brutte della stagione. Un tema che è stato sottoposto anche a Luciano Spalletti nel corso della sua rituale conferenza stampa di vigilia alla trasferta di Lecce.

Spalletti rivela tutto sul clima surreale in Napoli-Milan: “Non ci aiuta…”

“Non ci aiuta, se la sintesi che poi è venuta fuori è il clima che si è creato attorno alla squadra domenica”: così Spalletti risponde senza troppi giri di parole alle domande dei giornalisti. “Poi quanto possa pesare realmente sulle nostre gare, questo non lo so”, ha continuato il tecnico del Napoli.

“Dobbiamo dare tutto ed isolarci da queste cose fino al raggiungimento del traguardo. Una cosa poi è certa – aggiunge Spalletti – Senza tifosi noi non possiamo stare, ma ho anche detto che quelli che utilizzano il calcio per far casino devono restare a casa… Poi non entro troppo nelle cause, non le conosco e non posso giudicarle. Dobbiamo essere, però, tutti disponibili a tendere la mano e a venirci tutti incontro. La nostra tifoseria è leggendaria in tutto il mondo, è un peccato non sfruttarla in queste situazioni qui. Altrimenti la frase ‘Tutto per lei’ resta un semplice slogan e non una missione da compiere”, ha concluso il tecnico del Napoli.