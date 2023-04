Fantacalcio, non solo Zapata: i 5 bomber da lasciare in panchina

La 29esima giornata del campionato italiano è alle porte. Riflessioni in corso per il fantacalcio: ecco i 5 attaccanti da lasciare in panchina.

La Serie A anticipa, alla luce delle festività pasquali. Il 29esimo turno di campionato scatterà venerdì 7 aprile, proponendo ben tre anticipi: alle ore 17 si affronteranno la Salernitana di Paulo Sousa e l’Inter di Simone Inzaghi mentre alle 19 il Lecce ospiterà il Napoli capolista. Alle 21, infine, andrà in scena il match che vedrà il Milan ospitare l’Empoli. Una giornata che si preannuncia importante anche al Fantacalcio, visto che sono poche le gare ancora in programma. In questo articolo andiamo ad analizzare la situazione di 5 calciatori da lasciare in panchina.

Il primo è Duvan Zapata, la cui fantamedia è drasticamente scesa (6.12). La causa è da ricercare nel fatto che il colombiano è finito all’ombra di Rasmus Hojlund, scendendo di fatto nelle gerarchie di Gian Piero Gasperini. Il suo ultimo gol risale al 15 gennaio. Da quel momento in poi si è fermato, andando incontro a numerose prestazioni negative. Lasciamolo fuori e puntiamo su altri attaccanti: la sua crisi sembra interminabile.

Il secondo è Daniele Verde, nelle scorse stagioni autentico trascinatore dello Spezia. Quest’anno, invece, l’ala destra è andata a segno appena due volte. Troppo poco, viste le indubbie qualità. Rimasto in panchina e non impiegato contro l’Inter, l’ex Roma ha visto crescere il proprio minutaggio nelle successive sfide con il Sassuolo (10 minuti) e la Salernitana (45) ma il bilancio continua ad essere deludente.

Fantacalcio, 5 attaccanti su cui non puntare

Riflettori puntati anche su Tammy Abraham, finito ai margini della formazione titolare della Roma. José Mourinho, finché ha potuto, lo ha difeso ma poi è stato costretto ad escluderlo e punta (con alterne fortune) su Andrea Belotti. I dati sono impietosi: appena 7 gol e 6 passaggi vincenti in 39 apparizioni. I giallorossi si aspettano un rilancio ma intanto hanno preso in considerazione l’idea di venderlo. La sua esperienza nella capitale, se il trend negativo dovesse proseguire, si concluderà presto.

Impossibile non citare, in questa speciale lista, Divock Origi. Il belga era sbarcato al Milan con l’intento dichiarato di diventare il principale terminale offensivo della squadra di Stefano Pioli. La realtà, però, si è dimostrata diametralmente opposta ai sogni. Per lui la miseria di due centri ed un solo assist. Il tecnico rossonero lo considera ormai una riserva e difficilmente riuscirà a rilanciarsi in questa parte conclusiva della stagione.

Chiudiamo con Krzysztof Piatek, tra le principali delusioni della Salernitana. Il polacco ha messo assieme 3 centri, l’ultimo dei quali datato 5 novembre. Una vita fa. In seguito ha fornito due assist ma il bottino rimane comunque lontano dalle aspettative iniziali. Fate a meno di lui: venerdì, con tutta probabilità, vivrà un’altra serata complicata.