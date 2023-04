Allegri: “La Lazio ha fatto 55, noi 59, quindi è uno scontro diretto per il secondo posto”

Max Allegri non trove scuse. In conferenza stampa è trasparente e dice che devono trovare la calma.

La Juventus affronterà domani la Lazio nella gara valida per la 29ma giornata del campionato di Serie A. E’ una partita importantissima in chiave classifica.

La Lazio, seconda in classifica in solitaria, deve continuare a fare punti per consolidare il posto in Europa. La Juventus deve continuare l’inseguimento. Settima in classifica con 44 punti, se le dovessero restituire i punti di penalizzazione sbalzerebbe al secondo posto con 59 punti. Battere la Lazio, dunque, sarebbe un’ulteriore fuga in caso di riattribuzione dei quindici punti.

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dell’Olimpico. Innanzitutto il tecnico toscano ha fatto un in boccola lupo a Silvio Berlusconi, attualmente ricoverato.

Allegri, la conferenza stampa

Per quanto riguarda la formazione allegri ha dichiarato che non ha ancora deciso chi giocherà domani. Bisognerà vedere Pogba e Bonucci che si sono allenati con la squadra. Anche per Chiesa c’è ancora indecisione, mentre in difesa dovrebbe esserci qualche cambio.

Allegri ha poi risposto alle domande su Maurizio Sarri.

“Sarri sta facendo un ottimo lavoro, soprattutto per quanto riguarda la solidità della squadra. Sarà difficile attaccarli, prevedo una partita equilibrata”, ha dichiarato.

Sulle decisioni del Giudice Sportivo ha detto che gli episodi che si sono visti sono brutti. L’importante è che la Juventus abbia identificato subito gli autori dei cori. Per quanto riguarda le espulsioni Allegri ha dichiarato che la Juve deve pensare solo a giocare senza distrazioni, sicuramente però c’è bisogno di più calma. “Cuadrado? non c’è molto da dire, ha preso tre giornate, Coppa Italia finita per lui”, ha concluso.

La conferenza si è conclusa con una riflessione su Sarri. Allegri ha commentato che anche lui era stato esonerato dopo aver vinto lo scudetto, ma che a volte è giusto così, bisogna lasciar andare le cose ed essere fatalisti.

Dichiarazioni trasparenti quelle dell’allenatore della Juventus, che domani affronterà la Lazio in un match fondamentale. Settimana prossima ci sarà anche la sfida di Europa League contro lo Sporting Lisbona, altro crocevia della stagione bianconera.