Fantacalcio, ora le scelte pesano: a centrocampo non schierate loro

La 29esima giornata del campionato è alle porte ed oggi proporrà ben 3 match. Ecco 5 centrocampisti da non schierare al fantacalcio.

La Serie A riprenderà finalmente oggi, proponendo subito tre match molto interessanti anche dal punto di vista del Fantacalcio. Il tempo a disposizione per schierare le formazioni sta per terminare nell’articolo di oggi andiamo ad analizzare la situazione critica attualmente vissuta da 5 centrocampisti in teoria top player, in pratica delle vere e proprie delusioni che hanno smesso da tempo di fornire bonus.

Non possiamo che partire da Marcelo Brozovic, in piena crisi d’identità. La crescita esponenziale di Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista lo ha mandato fuori giri, facendogli perdere le certezze del passato. All’attivo soltanto due reti (l’ultima datata il 10 settembre), nessun assist in 18 apparizioni ed una fantamedia in costante calo (6.18). Un bottino deludente, che ha spinto l’Inter a prendere in considerazione l’idea di cederlo in estate. Lasciamolo fuori.

Passiamo a Marco Pasalic, altra cocente delusione del campionato. A secco dal 4 gennaio, il croato continua a giocare con una certa regolarità (segno che Gian Piero Gasperini crede nel suo rilancio) senza però riuscire ad incidere. La Dea è in crescita e l’infortunio rimediato da Teun Koopmeiners gli consentirà di accumulare altri minuti importanti, ma non è il caso di insistere. La fantamedia, intanto, è scesa a livelli di guardia (6.13).

Fantacalcio, 5 flop centrocampisti

Decisivo in Europa League, anonimo in Italia. È la strana parabola di Antonin Barak, che con la Fiorentina sperava di imporsi al top in maniera definitiva. Fin qui, missione fallita anche perché Vincenzo Italiano lo reputa sì importante ma non del tutto fondamentale (solo 15 gare disputate da titolare). Contro lo Spezia cercherà di rifarsi, ma schierarlo rappresenta un rischio che potrebbe non produrre i risultati sperati.

Negativo pure il rendimento di Lorenzo Pellegrini, alle prese con diversi acciacchi fisici che non gli stanno consentendo di esprimere tutto il suo potenziale. Avrebbe la necessità di fermarsi e riposare ma la Roma, in corsa su due fronti, non può permettersi di fare a meno di lui. Gioca sempre, troppo, e l’usura si fa sentire. Come se non bastasse, ha perso lo status di rigorista designato a discapito di Paulo Dybala. Se avete un sostituto più in forma, scegliete lui.

Chiudiamo con Nicolò Rovella, sul quale in molti hanno deciso di puntare in estate o nell’asta di riparazione. Sbagliando, purtroppo. L’ex Genoa, infatti, non ha mai segnato e non ha neppure servito passaggi vincenti ai compagni. Soltanto malus (5 ammonizioni) e tante assenze (7 gare saltate per infortunio). È il cervello pensante del Monza ed ha la stima incondizionata da Raffaele Palladino. Noi, invece, possiamo fare scelte differenti.