“Ennesima occasione sprecata”: Milan, il vero problema di Pioli

Milan ancora in difficoltà, come dimostra il pareggio in casa con l’Empoli. Ecco qual è, secondo la ‘Gazzetta’ il vero problema dI Pioli.

La vittoria clamorosa sul Napoli non è servita a molto, a quanto pare. Dopo il 4-0 rifilato alla capolista al Maradona, ieri sera il Milan è stato fermato sullo 0-0 a San Siro dall’Empoli quattordicesimo. Per i rossoneri, dunque, quella sul Napoli resta l’unica vittoria nell’ultimo mese. Un segnale inequivocabile di una crisi che i rossoneri non hanno ancora superato, e che sta diventando sempre più problematica.

La squadra di Pioli è la detentrice dello scudetto, ma in questo momento si trova solo in terza posizione. La Lazio seconda è a +3, mentre l’Inter quarta si trova a -1. Ma la preoccupazione principale dei rossoneri è la Roma, quinta in classifica a 2 punti di ritardo, e oggi impegnata in casa del Torino. Una vittoria dei giallorossi spedirebbe il Milan in quarta posizione, e se sempre oggi l’Atalanta dovesse battere il Bologna si porterebbe a -1 dai ragazzi di Pioli.

Insomma, il posto nella prossima Champions League del Milan è abbastanza a rischio. Soprattutto perché, nel frattempo, i rossoneri sono attesi da altre due delicate sfide contro il Napoli nei quarti di finale della coppa attuale. Un alto numero di partite, che stanno mettendo a dura prova una rosa che dimostra ora grossi limiti a livello di ricambi. Un problema dovuto anche al fatto che gli acquisti dell’anno scorso si sono rivelati fin qui molto deludenti.

Milan, le riserve (e il mercato) sono un flop

“L’ennesima occasione sprecata, in un match dove Pioli ha voluto dare l’ennesima chance a chi gioca poco”. Questo il duro commento della ‘Gazzetta dello Sport’, che mette in luce come soprattutto Rebic e Origi stiano deludendo. Il croato sta proseguendo sulla falsariga dell’anno scorso: 3 gol e 2 assist, mentre nelle prime due stagioni al Milan era sempre andato in doppia cifra con le reti. Il belga, arrivato con alte aspettative, è stato a lungo assente per infortunio, ma i suoi numeri restano inconsistenti.

“Se avesse segnato parleremmo di un’altra partita” replica Pioli, a proposito del suo centravanti. Ma la ‘Gazzetta’ fa notare come Origi abbia completato “solo 10 passaggi, per lo più sponde o tocchi semplici, con sette palle perse”. Ha un contratto fino al 2026 da 4 milioni l’anno, che ne fanno, con Theo Hernandez, il più pagato della rosa. Ma il problema non sono solo loro due: anche Pobega sta deludendo, e lo stesso vale, ovviamente, del grande colpo del mercato estivo De Ketelaere.