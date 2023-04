Juve, un’altra brutta notizia in vista dell’Europa League: sarà durissima

La notizia è arrivata in queste ore. Max Allegri non può stare tranquillo in vista del prossimo match della Juve in Europa League.

Una sconfitta pesante che frena una corsa che sembrava inarrestabile. Dopo un periodo di grande splendore, grazie al quale la Juventus è riuscita anche a scrollarsi di dosso le critiche di chi pensava non si sarebbe andati lontano soprattutto con il peso della penalizzazione, la squadra di Max Allegri si è dovuta fermare per forza di cose. Il motivo? Una Lazio che si è dimostrata abile a sfruttare le disattenzioni avversarie, cinica ed anche brave a soffrire quando necessario.

La vittoria di ieri allo Stadio Olimpico è un segnale importante, che testimonia anche concretamente quanto sia necessario per Allegri non mollare mai la presa. C’è attesa nell’ambiente bianconero per capire se i 15 punti di penalizzazione verranno effettivamente ridati alla Vecchia Signora, ma nel frattempo la stagione prosegue e serve guardare all’obiettivo senza distrarsi. Tra pochi giorni, tra l’altro, un altro impegno importante metterà alla prova la squadra bianconera.

Juve, occhio allo Sporting: sarà durissima, un’altra vittoria

Che la sfida contro lo Sporting di Lisbona sarebbe stata dura, questo lo si è capito già in sede di sorteggio. I portoghesi hanno fatto fuori l’Arsenal, non proprio l’ultima arrivata soprattutto in questa stagione, ed ora c’è la Juventus sulla strada dei ragazzi di Amorim. Manco a dirlo, l’Europa League per lo Sporting è un obiettivo da perseguire, ed è vero che anche loro guardano alla Vecchia Signora con timore. C’è consapevolezza, anche in terra portoghese, che il match sarà difficile da portare a casa.

In queste ore c’è stato, però, un altro segnale che di certo non può far stare tranquilla la Juve. Lo Sporting ha vinto, ancora: una partita rocambolesca contro il Casa Pia, portata a casa con un 3-4 che la squadra di Amorim ha buttato giù soltanto nei minuti finali. Una gara combattuta, che ha visto ancora i ragazzi di Lisbona centrare la vittoria.

Lo Sporting, di fatto, non perde una partita dal 12 febbraio (contro il Porto), dimostrando grande solidità sia in campionato che in Europa. Un segnale chiaro anche per Max Allegri, la sfida di Europa League sarà tutt’altro che semplice da affrontare. Anzi, con uno Sporting cosi affamato, sarà durissima.