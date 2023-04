Calciomercato Lazio, non solo Berardi: sì al doppio colpo in attacco

Il calciomercato della Lazio potrebbe puntare con forte decisione sul reparto offensivo della prossima stagione. Caccia a un vice Immobile, ma attenzione anche alla conferme su Berardi

Come confermato dai colleghi del Corriere dello Sport nei giorni scorsi, la Lazio sarebbe pronta a puntare con forte decisione su Berardi nel corso della prossima stagione. L’esterno offensivo del Sassuolo, valutato circa 30-35 milioni di euro dai neroverdi, potrebbe lasciare il club a fine stagione per abbracciare l’inizio di una nuova avventura per il definitivo salto di qualità. La Lazio osserva interessata e Sarri avrebbe già dato il suo ok definitivo. Non esistono ancora offerte ufficiali, ma la Lazio potrebbe affondare il colpo già nelle prossime settimane.

Berardi arricchirebbe l’attacco biancoceleste di qualità, imprevedibilità e uno contro uno. L’arrivo dell’attuale numero dieci del Sassuolo potrebbe coincidere anche con la conferma di Felipe Anderson e Pedro. Non è escluso che la Lazio possa rinforzare gli esterni offensivi per completare al meglio la rosa della prossima stagione. Berardi, dal canto suo, potrebbe dire sì alla corte dei capitolini.

Detto questo, Berardi potrebbe rappresentare il primo obiettivo della società biancoceleste, ma attenzione anche alla ricerca del nuovo centravanti o vice Immobile. Difficilmente la Lazio tornerà alla carica per Caputo, così come resta decisamente complicato l’interesse per Scamacca del West Ham. L’identikit perfetto potrebbe essere rappresentato da un attaccante di seconda fascia pronto ad accettare anche un ruolo da gregario subentrando a partita in corso. Nessuna conferma neanche sui nomi di Zapata, Muriel e Sanabria.

Calciomercato Lazio, idea Muriel? Nessuna conferma sulle ultime indiscrezioni

Non trovano conferme e riscontri le indiscrezioni di mercato sull’accostamento di Muriel alla Lazio. L’attaccante colombiano, attualmente in forza all’Atalanta, difficilmente lascerà la Dea a fine stagione per sposare i colori biancocelesti. Muriel potrebbe dire addio all’Atalanta, ma per una nuova avventura che possa consentirgli di scendere in campo costantemente da titolare.

Nessuna conferma neanche per Sanabria. L’attaccante del Torino piace particolarmente a Sarri, ma la Lazio dovrà presentare un’offerta irrinunciabile ai granata per spingere Cairo a dire sì. Zapata, invece, resta solamente una voce di corridoio senza particolare fondamento, almeno per il momento.