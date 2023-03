Calciomercato Lazio, nuovo vice Immobile e idea dall’Inter

Il calciomercato della Lazio potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. La società biancoceleste potrebbe anticipare i tempi per progettare il prossimo futuro

La Lazio si prepara a un finale di stagione d’assoluta protagonista nella speranza di centrare l’obiettivo quarto posto per conquistare un posto nella prossima Champions League. Sarri proverà a spingere il piede sull’acceleratore per riuscire a superare la fitta concorrenza. Undici giornata alla fine del campionato, ma occhi già puntati in vista del prossimo calciomercato estivo.

Quali saranno i colpi di mercato dei biancocelesti? Chi lascerà la Capitale a fine stagione? Occhi puntati sul futuro di Luis Alberto, Milinkovic Savic e Lazzari. Il centrocampista spagnolo piace particolarmente in Liga, ma non è esclusa una sua conferma anche in vista della prossima stagione. La Lazio potrebbe aprire al suo addio in caso di offerta irrinunciabile. Lazzari, poco utilizzato nelle ultime gare, potrebbe meditare l’addio.

Detto questo, massima attenzione anche al futuro di Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Lazio e non è escluso che possa valutare un addio a fine stagione in caso di offerta vantaggiosa. Lotito, attualmente, valuta il centrocampista circa 90-100 milioni di euro. Sono attese novità nel corso della prossima estate. Anche in questo caso, non è escluso che l’ipotetica qualificazione alla prossima Champions League spinga il centrocampista a restare alla Lazio.

Calciomercato Lazio, caccia al vice Immobile: a centrocampo spunta Gagliardini

Sarri, in vista della prossima stagione, punterà il dito su un nuovo attaccante capace di far rifiatare Immobile e rappresentando un profilo di assoluta affidabilità per il futuro. Difficile arrivare all’idea Caputo, mentre attenzione alla possibile idea Kean dalla Juventus, anche se per il momento non è arrivata nessuna conferma.

Nessuna conferma neanche sull’accostamento Morata-Lazio. Occhi puntati anche su Piatek e Dia, idee delle ultime ore. Per il centrocampo, come confermato anche nel corso dei mesi scorsi, la Lazio potrebbe piombare con forte decisione su Gagliardini, il quale si svincolerà dall’Inter nel corso della prossima estate.