Juventus, cessione Vlahovic: i tre possibili sostituti

La cessione di Vlahovic potrebbe stravolgere totalmente i piani di mercato della Juventus della prossima stagione. L’attaccante serbo piace particolarmente in Premier League

La Juventus è già pronta a valutare le prossime strategie di mercato in vista della prossima stagione. Salvo clamorosi colpi di scena, i bianconeri non rinnoveranno il loro rapporto con Cuadrado, il quale sarà destinato a lasciare Torino a fine stagione. Discorso diverso per Alex Sandro e Rabiot. Il contratto del difensore brasiliano, in scadenza d’estate, sarà rinnovato per un’altra stagione, ma a cifre praticamente dimezzate. Rabiot, invece, potrebbe decidere di restare ancora alla Juventus anche in vista del futuro.

Il centrocampista francese piace particolarmente in Premier League e potrebbe valutare offerte decisamente importanti già dai prossimi mesi. La Juventus potrebbe presentare una nuova offerta di rinnovo in linea con le attuale cifre contrattuali: 7 milioni di euro a stagione per altri tre anni. Rabiot ragionerà sul da farsi, ma potrebbe posticipare la sua decisione solamente a fine anno 2022/2023. L’ex PSG deciderà il futuro a giugno.

Detto questo, occhio al capitolo Vlahovic. L’attaccante serbo, come confermato dalla dirigenza bianconera, ora come ora, rappresenta il presente e futuro del club. La Juventus, però, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe valutare la cessione dell’ex Fiorentina di fronte a un’offerta cash da circa 90-95 milioni di euro. Su Vlaovic resta vigile anche il Bayern Monaco.

Cessione Vlahovic, per la Juventus spunta Hojlund

L’ipotetico addio di Vlahovic potrebbe coincidere con l’affondo clamoroso su Hojlund. L’attaccante danese dell’Atalanta, valutato circa 50 milioni, potrebbe rappresentare il futuro dell’attacco bianconero. Forza fisica, fiuto del gol e margine di crescita notevoli. Vlahovic, ora come ora, resterà legato alla Juventus senza possibilità di addio, ma attenzione alle sorprese.

Come detto le big inglesi e il Bayern Monaco osservano interessati. Non è escluso che il club tedesco possa valutare l’affondo reale e concreto sul centravanti serbo già nei prossimi mesi. Sono attese novità: la cessione di Vlahovic resta complicata, ma non uno scenario impossibile.