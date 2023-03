Juventus, Rabiot resta a una sola condizione: lo scenario

Adrien Rabiot può restare e rinnovare il proprio contratto con la Juventus, ma a una sola condizione: ecco lo scenario

La Juventus è in attesa di scoprire se le restituiranno i quindici punti, dopo il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. I bianconeri, in caso di esito positivo, sarebbero al secondo posto in classifica. E poi ci sono ancora l’Europa League e la Coppa Italia da giocare. Due percorsi distinti, chiaramente quello in Europa è molto più accattivante e importante, in ottica qualificazione in Champions. Arrivare tra le migliori d’Europa è necessario per avere maggiori disponibilità economiche e appeal sul mercato.

E a proposito di mercato, alla Juve ci sono diverse situazioni da risolvere nelle prossime settimane. Come per esempio l’acquisto a titolo definitivo di Milik dal Marsiglia per 7 milioni di euro. All’interno del club bianconero sono in corso delle valutazioni sul futuro, anche sugli altri due centravanti, Dusan Vlahovic e Moise Kean. E poi c’è Adrien Rabiot, centrocampista per cui Allegri nutre una profonda stima, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Già da adesso, potrebbe firmare con il suo prossimo club.

Juventus, Rabiot resta solo con la Champions

Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi di Tuttosport, la condizione necessaria per il rinnovo di Adrien Rabiot è la qualificazione alla prossima Champions League. Tuttavia, lo scenario cambierebbe ulteriormente con un’offerta fuori mercato dalla Premier. Cifre con cui nessun club italiano potrebbe competere. Il centrocampista francese ha collezionato 33 presenze in tutte le competizioni, con 9 gol e 4 assist. Vive probabilmente la sua miglior stagione alla Juventus a livello di prestazioni e responsabilità in campo.

Ma il suo futuro dipenderà -anche- dalla Champions. Rabiot ha espresso il proprio gradimento nel continuare a vestire la maglia della Juventus. Allegri lo stima, certo, ma per adesso non sono arrivati grandi segnali sul rinnovo del contratto. Trattare con la madre, Veronique, non è semplice. E in più bisogna capire cosa succederà con gli altri filoni d’indagine, la manovra stipendi e il processo plusvalenze bis.