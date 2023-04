Inter, che impresa a Lisbona! Battuto il Benfica, la semifinale è ad un passo

Sorride l’Inter che porta a casa un prezioso successo esterno in casa del Benfica, vince anche il City contro il Bayern Monaco.

Torna la Champions League con i primi due quarti di finale. Un match per lato del tabellone. Da una parte l’incontro del Da Luz tra i portoghesi del Benfica e l’italiana Inter, dall’altro un match che ha tutti i crismi della finale anticipata: gli inglesi del Machester City contro i tedeschi del Bayern Monaco.

Successo esterno per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri la sbloccano con una rete di Barella ad inizio ripresa, nel finale la chiude Lukaku dagli undici metri. L’Inter potrà così giocare col risultato a favore nella gara di ritorno a San Siro prevista per fine Aprile. Una boccata d’ossigeno anche per il tecnico Simone Inzaghi, in discussione dopo le recenti sconfitte in campionato, e un boost morale in ottica corsa al quarto posto in Serie A.

Qualificazione messa in cassaforte invece per il Manchester City di Pep Guardiola. In quella che secondo molti era una finale anticipata non c’è stata praticamente storia, almeno in questa gara d’andata. I Citizens rifilano la bellezza di tre gol al Bayern Monaco. Marcature per Rodri, Silva e per il solito Haaland. Ai tedeschi servirà un vero e proprio miracolo nel match di ritorno per superare il turno.

Champions League, domani in campo Milan-Napoli e Real Madrid-Chelsea

Si chiuderà domani il quadro dei quarti di finale con le altre due gare. Il Milan ospita il Napoli nel derby italiano. Nell’ultimo scontro in campionato a prevalere sono stati i rossoneri e tra le fila azzurre mancherà Victor Osimhen. Il Napoli però ha dalla sua l’entusiasmo di una stagione ad altissimo livello.

Nell’altra partita invece il Real Madrid di Carlo Ancelotti, un habitué delle fasi finali della coppa delle grandi orecchie affronterà un Chelsea in grande difficoltà che ha appena sostituito il deludente Potter con Lampard. Riusciranno gli inglesi a ribaltare un pronostico che sembra già segnato a favore del Real Madrid?