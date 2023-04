Milan-Napoli, De Laurentiis ufficializza la peggior notizia per gli azzurri

Si avvicina l’andata dei quarti di finale di Champions tra il Napoli ed il Milan. Arrivata, intanto, una pessima notizia per gli azzurri.

Sale l’attesa per il doppio confronto in Champions League tra il Napoli ed il Milan. La gara di andata andrà in scena mercoledì a San Siro mentre il ritorno si terrà allo stadio “Maradona” il 18 aprile. Due appuntamenti di fondamentale importanza per Luciano Spalletti e Stefano Pioli, intenzionati ad andare avanti il più possibile nella competizione europea. Alla prima sfida manca ormai poco ed i due tecnici approfitteranno del tempo a disposizione per sciogliere gli ultimi dubbi relativi alla formazione titolare.

I rossoneri ad esempio, dopo il deludente pareggio contro l’Empoli nell’ultimo turno di campionato, riproporranno dall’inizio Rafael Leao e Olivier Giroud con Brahim Diaz spostato a destra in vantaggio su Junior Messias ed Alexis Saelemaekers. In difesa, invece, non è ancora chiaro chi affiancherà Fikayo Tomori: a contendersi una maglia sono Malick Thiaw e Simon Kjaer che ha rilanciato le proprie azioni grazie alla bella prestazione fornita nella recente partita di campionato vinta dai Campioni d’Italia a Napoli.

Spalletti, dal canto suo, sta valutando in che modo sostituire Victor Osimhen. Il nigeriano, attualmente ai box per colpa della lesione distrattativa rimediata con la nazionale, vorrebbe esserci ma nei prossimi giorni non riceverà l’auspicato via libera da parte dello staff medico azzurro. A confermare il suo forfait è stato il presidente Aurelio De Laurentiis, intercettato da Ischia da alcuni support partenopei.

Napoli, Osimhen non ci sarà contro il Milan

“Victor non è nelle condizioni di giocare, purtroppo” le sue parole riportato nell’edizione odierna de ‘Repubblica”. E le brutte notizie, per il Napoli, non sono finite qua. “Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona”. Questo significa che Spalletti dovrà fare a meno dell’attaccante anche sabato giorno in cui è prevista la sfida casalinga contro il Verona. Complicazioni che hanno spinto il mister originario di Certaldo a trovare delle soluzioni alternative.

L’idea al vaglio, a causa anche dell’infortuno muscolare rimediato da Giovanni Simeone e non le perfette condizioni fisiche di Giacomo Raspadori, è quella di ricorrere al falso nueve. In questa posizione sono stati provati sua Eljif Elmas che Khvicha Kvaratskhelia. Gli esperimenti proseguiranno nelle prossime ore. Spalletti non vuole lasciare nulla al caso.