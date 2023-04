Allegri: “Abbiamo fatto 59 punti, piaccia o non piaccia. Su Paredes…”

Massimiliano Allegri, in conferenza, ha analizzato il cammino della Juventus in campionato. La rivelazione su Paredes.

​​La sconfitta patita per mano della Lazio è già alle spalle. La Juventus, infatti, tornerà in campo nella tarda serata di giovedì per affrontare lo Sporting Lisbona nell’ambito dei quarti di finale di Europa League. Un match di fondamentale importanza per Massimiliano Allegri il quale, nell’occasione, riavrà a disposizione Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Entrambi hanno smaltito i rispettivi problemi fisici e verranno quindi inseriti nella lista dei convocati.

Out invece Mattia De Sciglio, al momento ai box a causa di un affaticamento. Il suo rientro dovrebbe avvenire domenica, nella trasferta sul campo del Sassuolo, ma tutto dipenderà dall’esito dei controlli a cui si sottoporrà più avanti. In campo, vista la posta in palio, andrà la migliore formazione possibile: davanti alla porta difesa da Wojciech Szczęsny ci sarà il trio composto da Danilo, Bremer ed Alex Sandro.

Sulle fasce agiranno Juan Cuadrado e Filip Kostic con Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot a centrocampo. In avanti, infine, spazio ad Angel Di Maria e Arkadiusz Milik in netto vantaggio nei confronti di Vlahovic. Le scelte non sono ancora definitive tuttavia già adesso può essere considerata certa l’esclusione dalla formazione titolare di Leandro Paredes, scontratosi a sorpresa a Pasquetta proprio con Allegri.

Juventus, Allegri commenta la lite con Paredes

Il tecnico, nel corso della consueta conferenza stampa pre-partita, ha commentato l’accaduto provando a spegnere il caso. “Capisco che un giocatore che gioca meno possa avere un momento di nervosismo. Sono contento abbia avuto questa reazione, vuol dire che ci tiene e che vuole fare bene in questi ultimi due mesi”. Allegri, in seguito, ha analizzato il cammino fatto dalla propria squadra in Serie A.

“La sconfitta di sabato non ha cambiato i risultati fatti in campo, la squadra ha fatto 59 punti e vediamo quanti ne faremo nelle ultime 9 partite. Questo non cambia, piaccia o non piaccia. I ragazzi in campo si sono per ora dimostrati la seconda forza del campionato”. Adesso il mirino è puntato sullo Sporting Lisbona poi, a partire da domani, verrà spostato sul Sassuolo. La Vecchia Signora si prepara al rush finale.