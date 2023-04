Tutta Roma trema: Dybala esce in lacrime ed abbandona il campo col Feyenoord

Tegola per la Roma che perde un titolarissimo dopo pochi minuti. Ansia tra società e tifosi.

La stagione della Roma sta, per il momento, andando per il meglio. Nonostante qualche passo falso, i giallorossi sono al terzo posto in classifica davanti a Milan e Inter.

Solo cinque punti li separano addirittura dal secondo posto, occupato dai rivali della Lazio.

Nonostante le 8 sconfitte, il cammino in Serie A è positivo. 16 vittorie e 5 pareggi regalano alla Roma 53 punti che attualmente la mettono stabilmente tra le prime quattro, alla conquista di un posto in Champions League.

Domenica sera affronteranno l’Udinese in una partita non semplice. I friulani occupano il decimo posto in campionato e sono ormai salvi dalla retrocessione, e forse troppo lontani da un posto in Europa. La mancanza di motivazione potrebbe essere un’arma a doppio taglio per gli uomini di Mourinho che potrebbero affrontare una squadra spenta, ma anche una squadra ormai libera da qualsiasi tipo di pressione.

Pressione che sicuramente ha la Roma, chiamata a difendere il prezioso posto in classifica ma anche a cercare di continuare la scalata.

In Europa il discorso non cambia. I giallorossi, vincitori della Conference League l’anno scorso, hanno superato il girone di Europa League al secondo posto dietro il Betis.

Sconfitto in rimonta il Salisburgo nei sedicesimi di finale, e la Real Sociedad agli ottavi, deve affrontare ai quarti il Feyenoord. Gli olandesi sono reduci dalla duplice sfida agli ottavi con lo Chakhtar, annientato 7-1 nella gara di ritorno.

Roma, tegola in Europa League

In questo momento si sta disputando la gara di andata dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Feyenoord, ma c’è già una brutta notizia.

Paulo Dybala si è infortunato al 26′ minuto, ed è stato costretto a lasciare il campo. Guaio muscolare per l’argentino che ha dovuto lasciare il posto al subentrante El Shaarawi.

I giallorossi sono riusciti a procurarsi un rigore nel primo tempo. Sugli sviluppi di un corner, Wieffer ha colpito lapilla con una ano, l’arbitro Martinez ha assegnato il calcio di rigore alla Roma, sbagliato tuttavia dal capitano Lorenzo pellegrini.