Inter, blitz in Spagna: scambio e ritorno a Milano, si può fare

Diverse le idee dei nerazzurri in vista della prossima stagione. Il ds dell’Inter si è dato da fare, dialoghi aperti e diverse trattative in atto.

Dopo la bella e convincente vittoria contro il Benfica nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League, l’Inter è al lavoro sul mercato.

Ieri il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, si è recato a Barcellona dove ha tenuto diversi incontri in vista della prossima stagione.

Ausilio è infatti stato avvistato in compagnia di Mateu Alemany, ds del Barcellona. Con loro c’era anche Edoardo Crnjar, procuratore, tra gli altri, di Roberto De Zerbi. Non è un mistero, infatti, che il tecnico ex Sassuolo sia in cima alla lisa dell’Inter per sostituire Simone Inzaghi nella prossima stagione.

L’attuale tecnico del Brighton ha attirato l’attenzione di diversi club europei tra cui Tottenham e Chelsea, entrambe ella ricerca di un allenatore per la prossima stagione.

Inter, Ausilio a Barcellona in vista del mercato estivo

Da tempo gira voce di un possibile scambio tra Barcellona e Inter che porterebbe Kessie nella Milano nerazzurra e Brozovic in blaugrana. Smentite le voci su questo possibile scambio, la crescita di Chalhanoglu lasciano poco spazio all’immaginazione: Brozovic è destinato a lasciare Milano a fine stagione. Se poi si considera l’investimento che l’Inter ha fatto su Kristjan Asllani, il futuro del croato sembra ormai scritto.

L’ivoriano del Barcellona cerca più spazio e a Milano potrebbe trovarlo. L’unico scoglio è l’ingaggio molto alto richiesto dal calciatore e del suo entourage, stesso motivo per cui il Milan decise di lasciarlo partire a parametro zero.

C’era già stato un incontro tra le due dirigenze anche per parlare di Jordi Alba, accostato all’Inter, e di Samuel Umtiti, difensore attualmente al Lecce su cui i nerazzurri stanno facendo un pensiero per il mercato estivo.

Infine, argomento di discussione potrebbe essere stato Ronald Araujo, difensore che piace all’Inter per sostituire l’uscente Skriniar. Il difensore classe 1999 del Barcellona, assistito sempre da Crnjar è, però, difficil,ente raggiungibile dai nerazzurri (i blaugrana chiedono circa 70 milioni di euro).