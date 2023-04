Milan, fissato il prezzo per Brahim Diaz: c’è anche la Premier

Il Milan può perdere Brahim Diaz, ma non c’è solo il Real Madrid sul trequartista spagnolo: lo scenario di mercato

Brahim Diaz si è messo in mostra di nuovo contro il Napoli, stavolta in Champions League nella sfida d’andata dei quarti di finale. La sua giocata in contropiede su Mario Rui e Lobotka, infatti, è stata decisiva per il vantaggio firmato da Ismael Bennacer. Il Milan vuole arrivare tra le prime quattro d’Europa e per farlo avrà bisogno della miglior versione del trequartista spagnolo anche nella sfida di ritorno. Sono diversi i big match ben giocati da Brahim, che ha ricevuto l’interesse del Real Madrid per ritornare alla base.

Il diritto di riscatto del Milan è fissato a 22 milioni di euro, mentre il Real Madrid ha un contro-riscatto a 27 milioni. A fine stagione, i Blancos vorrebbero riportare Brahim a Madrid a prescindere da chi sarà il prossimo allenatore, visto che probabilmente andranno via Ceballos e Marco Asensio. Ma c’è da registrare anche un forte apprezzamento dalla Premier League.

Milan, anche l’Arsenal vuole Brahim Diaz

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’Arsenal si è iscritta alla corsa per acquistare Brahim Diaz a titolo definitivo. Il Milan, quindi, dovrà lottare con una nuova concorrente per il trequartista spagnolo, che ha una valutazione di 25-30 milioni di euro da parte del Real Madrid. Alla fine l’ultima parola ce l’avranno le Merengues, che sono in contatto con Maldini e Massara per valutare il futuro del giocatore. In questa stagione, Brahim ha collezionato 34 presenze in tutte le competizioni, per un totale di 1.929′, con 6 gol e 3 assist.

Numeri che potrebbero essere incrementati nelle prossime giornate. Brahim quest’anno sembrava destinato alla panchina dopo l’acquisto di Charles De Ketelaere, arrivato per oltre 30 milioni di euro dal Club Brugge. Ma le cose si sono messe diversamente. Rispetto all’anno scorso, la crescita dell’ex Real è stata evidente e ha permesso di trovare diverse vittorie importanti: non solo contro il Napoli, ma anche contro il Tottenham e la Juventus a San Siro. E sul suo futuro si saprà qualcosa in più verso la fine della stagione.