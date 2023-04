Napoli, un punto al Maradona prima del Milan: che impresa del Verona

Dopo la sconfitta in Champions con il League, il Napoli di Spalletti ha pareggiato in casa contro il Verona.

La giornata del Napoli si è aperta con la pace tra Aurelio De Laurentiis e gli ultras. Il club, infatti, ha pubblicato sui propri canali social una foto che ritrae il patron partenopeo con alcuni esponenti del tifoso organizzato azzurro.

Una volta acclarato il grande segno di distensione tra Aurelio De Laurentiis ed i tifosi , la luce dei riflettori si è spostata sulla gara del Maradona. Il Napoli ci mette un po’ di tempo a carburare, visto che la prima occasione da gol del match arriva al 20’ con il colpo di testa di Mathias Olivera terminato di poco a lato.

I minuti trascorrono con la partita sempre fatta dal Napoli che, però, non riesce a sfondare. E’ il Verona, infatti, a provarci con Lasagna, ma il suo tiro si spegne sul fondo. La prima frazione di gara si conclude con la penetrazione di Anguissa che sfonda sulla destra e la mette in mezzo: Lozano non ci arriva per un soffio.

Il Napoli ci prova,ma il Verona porta a casa un punto vitale per la sua stagione

Il Napoli inizia il secondo tempo subito voglioso, considerando il colpo di testa di Giovanni Di Lorenzo che va a vicino al palo. Tuttavia, dopo questo tentativo del capitano, la squadra di Luciano Spalletti fa molta fa fatica a tirare verso la porta difesa da Montipò. A provarci è Juan Jesus al 63’ ma il suo tiro viene contratto dalla difesa veneta, facilitando la parata dello stesso ex Benevento.

A metà secondo tempo, Spalletti inizia ad inserire i pezzi da novanta. Il tecnico toscano, infatti, inserisce prima Zielinski e Kvaratskhelia e poi Lobotka e Victor Osimhen (accolto dal Maradona con un grandissimo boato). I cambi danno subito un’importante accelerata, visto che il nigeriano colpisce una grandissima traversa all’83’.

Nonostante gli attacchi del Verona, al 92’ Ngonge scappa via in contropiede ma manda fuori tutto solo davanti a Meret. Il Napoli, dopo questo super spavento, ci prova fino alla fine, ma non va oltre il pareggio con la terzultima in classifica. Per i veneti, invece, è un risultato d’oro, visto che ora è a tre punti dallo Spezia.

Ecco la classifica aggiornata

Napoli 75*, Lazio 61*, Roma 53, Milan 53*, Inter 51, Atalanta 48, Juventus 44, Bologna 44*, Fiorentina 4, Udinese 39, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 35, Empoli 32*, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia 26*, Verona 23*, Cremonese 19*, Sampdoria 15.

* una partita in più