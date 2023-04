“Faranno ricorso”: Juve-Inter, dopo le polemiche arriva la decisione

Dopo il ko di ieri contro il Monza, l’Inter ha preso una decisiome importante sulla gara di ritorno di Coppa Italia contro la Juve.

Dopo il grandissimo successo di martedì nell’andata del quarto di finale di Champions League contro il Benfica, l’Inter di Simone Inzaghi è caduta di nuovo in campo. La ‘Beneamata’, infatti, ha perso ieri sera la gara giocata allo Stadio San Siro contro il Monza guidato dall’ottimo Raffaele Palladino.

Così come l’andata, dove la gara terminò con il risultato di 2-2, a punire l’Inter è stato sempre Luca Caldirola. Con la sconfitta di ieri, l’undicesima nel campionato di quest’anno, la situazione in classifica dei nerazzurri è diventata ancora più complicata. La ‘Beneamata’, infatti, è sempre quinta in campionato, ma può essere raggiunta anche dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

I bergamaschi, in caso di successo domani contro la Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano, hanno infatti sia la possibilità di agganciare in classifica i nerazzurri che di mettersi a soli 2 punti dal Milan di Stefano Pioli quarto. L’Inter è ora attesa dalla gara di ritorno di mercoledì contro il Benfica, anche se in queste ore è sotto la luce dei riflettori un’importante decisione della società meneghina.

Polemiche Juventus-Inter, il club nerazzurro ha deciso di fare ricorso per togliere la squalifica a Romelu Lukaku

L’Inter, come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, ha deciso infatti di fare ricorso per togliere la squalifica in Coppa Italia di Romelu Lukaku, arrivata dopo l’esultanza fatta per il rigore realizzato durante la semifinale di andata dell’Allianz Stadium contro la Juventus guidata da Massimiliano Allegri.

Romelu Lukaku, infatti, fu espulso contro il team bianconero per doppia ammonizione. Il secondo cartellino arrivò dopo l’esultanza del centravanti belga: indice davanti alla bocca e mano destra che simula un saluto militare. Tuttavia, il direttore di gara considerà provatorio questo del giocatore che, invece, era solo una risposta al razzismo.