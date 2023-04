Lazio, che mossa di Lotito: con la Champions due regali per Sarri, i nomi

Un doppio regalo per Maurizio Sarri. Se la Lazio dovesse conquistare il piazzamento Champions, Lotito preparerà un doppio colpo.

Una stagione importante che viaggia verso un epilogo che fa impazzire i tifosi. La Lazio continua a registrare un trend assolutamente positivo in campionato, i risultati sono netti e tangibili. I biancocelesti stanno continuando a legittimare il secondo posto in classifica sul campo, a suon di gol e vittorie. Ben 8 punti di vantaggio sui Milan ed addirittura 10 sull’Inter, con la Roma ancora unica in grado di accorciare la distanza in questo weekend di Serie A.

Un andamento da vero top club, che sul campo ritrova quelli che sono i dettami ed i risultati frutto del lavoro di un allenatore che ha avuto bisogno di tempo e che ora sta raccogliendo finalmente il prodotto di quanto fatto negli scorsi mesi. Sarri è una delle chiavi di questa stagione della Lazio, insieme al rendimento di alcuni giocatori a cominciare a Mattia Zaccagni, ad oggi vero e proprio leader di questa squadra.

Lazio, due regali per Sarri: Lotito è pronto

Una Lazio che ha dovuto rinunciare anche per un periodo di tempo al suo attaccante titolare, Ciro Immobile, vittima di infortunio. Anche senza di lui, però, la corazzata capitolina ha portato a casa applausi e risultati, dimostrando di aver costruito un collettivo degno di nota. Solo Lazio, ad oggi, riesce a restare vicina (seppur con un margine netto) ad un Napoli che sta stracciando il campionato.

Claudio Lotito sta ovviamente apprezzando quanto fatto dalla squadra in campo e dall’allenatore. Il patron, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è pronto ad un regalo proprio a Sarri qualora la squadra riesca – come pare evidente – a raggiungere il traguardo del piazzamento Champions, ormai ad un passo.

Due sono i nomi che in estate potrebbero approdare nella capitale e che stuzzicano ovviamente anche lo stesso Sarri. In primis Piotr Zielinski, che dopo diversi anni potrebbe salutare Napoli in estate per una nuova avventura, ed eventualmente riabbracciare Sarri con il quale ha fatto molto bene all’ombra del Vesuvio. Poi Andrea Pinamonti: il Sassuolo chiede 25 milioni per lasciarlo partire, Lotito potrebbe decidere di fare questo regalo al suo allenatore.