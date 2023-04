Sassuolo, rivelazione di Carnevali su Frattesi: “La Juventus…”

Nel giorno di Sassuolo-Juventus, arrivano le rivelazioni dell’Ad Giovanni Carnevali in merito all’interesse dei bianconeri per Davide Frattesi.

Dalle 18:00 di questa domenica pomeriggio in campo al Mapei Stadium Sassuolo e Juventus per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Un appuntamento al quale non parteciperà l’elemento offensivo principale dei neroverdi, ovvero Domenico Berardi, a causa di infortunio.

Il forfait l’ha confermato in conferenza stampa mister Alessio Dionisi, il quale ha parlato di “un piccolo problemino che lo ha costretto a uscire con il Verona. Contiamo di averlo molto presto”. Si tratta di un fastidio all’adduttore, che impedisce di rischiarne l’impiego. Chi invece ci sarà senza ombra di dubbio è Davide Frattesi.

Oltre a essere un giocatore fondamentale del Sassuolo, il suo impegno questo pomeriggio potrebbe essere ancora più preciso poiché consapevole di essere uno dei principali osservati e di poter compiere il salto in una big in estate. Alla Juventus piace da tempo e ne ha parlato ancora una volta in conferenza stampa mister Max Allegri, che ha confidato: “Mi ricordo quando andai a vederlo al Monza. Era una partita di Serie B e dissi a Galliani: “Ma quello chi è? Questo ragazzotto che corre per il campo…”. Si vedeva che aveva buone qualità”.

Frattesi-Juventus, l’Ad del Sassuolo: “Non piace solo ai bianconeri, la situazione”

In occasione dell’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha commentato l’interesse della Juventus nei riguardi di Davide Frattesi, uno dei calciatori più in vista del gruppo neroverde: “Sappiamo che piace ai bianconeri ma non soltanto a loro. Ci sarà tempo di parlarne in modo più approfondito. Sicuramente Davide è pronto per una big e, come sempre in caso di cessione, speriamo di venderlo in Italia. Ultimamente abbiamo ceduto Scamacca e Traorè in Premier League…”.

Per trattare la cessione del centrocampista classe ’99 il Sassuolo avrebbe stabilito una cifra di partenza fra i 23 e i 25 milioni di euro, all’incirca la stessa necessaria per Morten Hjulmand, il danese del Lecce seguito a vista dalla stessa Juventus. Per Frattesi in Serie A potrebbe essere corsa a due con la Roma, che alla pari dei bianconeri ci aveva provato invano durante la scorsa estate. Per la prossima la situazione può essere molto diversa.