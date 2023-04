Cravero: “Lazio, questo il vero merito di Sarri. Champions? A me interessa che passi l’Inter…”

Ai microfoni di SerieANews.com, l’ex difensore di Lazio e Torino, Roberto Cravero. Tra il campionato e la Champions League, queste le sue parole.

Ancora un turno, ancora un colpo durissimo per le milanesi. Lazio e Roma continuano a vincere, mentre Milan e Inter pagano dazio dopo il turno di coppe. E ora la corsa alla qualificazione per la prossima Champions League si complica inevitabilmente.

“Tutti davano per spacciato la Lazio, ma sta facendo un miracolo grazie al suo allenatore”: parole dell’ex biancoceleste Roberto Cravero ai microfoni di SerieANews.com. Il quale ha, poi, proseguito: “Sarri ha dato un’organizzazione importante ad una rosa piena di individualità di talento. Non è una sorpresa per la Lazio, ma aver trovato questa continuità gli ha fatto fare il salto di qualità”.

Dopotutto, questa non è una squadra più Immobile-dipendente: “Il merito di Sarri sta nell’aver concepito un sistema che sfrutta al meglio qualsiasi elemento. Ha fatto maturare gli esterni, un calciatore importante come Zaccagni. Immobile ha fatto solo 10 gol e se guardiamo la classifica, poi, vuol dire che la Lazio è tanta altra roba. E lo sta dimostrando”.

Exploit della Capitale, Milano crolla: tra Serie A e Champions, le parole di Roberto Cravero

Di qui, però, ci si interroga anche del crollo di Milan e Inter dinanzi all’exploit di Lazio e Roma: “Non la vedrei così, però – spiega Cravero – Non bisogna mischiare i difetti delle milanesi con i pregi delle romane”.

“L’Inter ed il Milan hanno pagato la Champions, mentre la Lazio non è più nelle coppe e la Roma ha impegni europei meno pesanti – continua l’ex biancoceleste – L’Europa League ti porta via molte meno energie rispetto alla Champions, sia fisicamente che nervosamente. E in questo ultimo turno di campionato lo si è visto”.

Un ultimo passaggio, poi, sulle sfide che vedranno impegnate Milan, Napoli e Inter in questo ritorno dei quarti di finale di Champions. Cravero qui non mostra alcun dubbio: “Pronostici meglio non farli (ride ndr)… A me interessa che passi almeno l’Inter, più di quello che poi succederà nel ritorno tra Napoli e Milan. Perché? Perché così sarà sicuro che ci sarà almeno una squadra italiana in finale”.