Crisi Lukaku-Inter, Javier Zanetti svela tutto: “Colpa di…”

L’Inter mercoledì sera affronterà il Benfica per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League: Zanetti parla così del match e di Lukaku.

L’Inter se la vedrà mercoledì sera a San Siro contro il Benfica. Dopo l’importante vittoria conquistata in Portogallo nei quarti di andata di Champions League, i nerazzurri dovranno essere perfetti in casa propria per questo ritorno. Con l’occasione, anche di Romelu Lukaku, ha parlato Javier Zanetti.

L’Inter sta attraversando questa stagione in modo alquanto inspiegabile. Fa meglio nelle coppe, ma poi crolla in campionato e l’ultima contro il Monza l’ha dimostrato ancora una volta.

A ‘Repubblica.it’, ha perciò parlato il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti: “Quante Inter ci sono? Una sola, e molto forte. Anche se neppure noi sappiamo spiegarci una differenza di rendimento inaccettabile tra campionato e Coppe. Per me è una questione di testa, perché l’organico non si discute”. Ma il suo discorso è poi andato a toccare un argomento nello specifico: Romelu Lukaku.

Ai microfoni di ‘Repubblica.it’, ha parlato quest’oggi il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti. Queste le parole che hanno riguardato Romelu Lukaku nello specifico: “Tutta colpa del lungo infortunio. Per le sue caratteristiche fisiche, certi stop pesando tantissimo. Ora deve reagire: gli ho detto che gli siamo vicini, e che in questo finale di stagione i suoi gol potranno essere decisivi”.

Poi ha parlato anche del big match di ritorno dei quarti di finale di Champions League per i nerazzurri contro il Benfica: “Mi aspetto una prova orgogliosa. Basta volerlo! È una partita essenziale per il presente e per il futuro. Guai fidarci dello 0-2 all’andata: se lo facciamo, avremo tutto da perdere. Un’opportunità enorme che non può sfuggire e io sono convinto che ce la faremo. Ai nostri tifosi dico solo grazie. Non li deluderemo”.