“Agente in sede”: Inter, spunta l’incontro in queste ore

L’Inter riceve la visita a sorpresa del procuratore di un obiettivo di mercato, che però è anche nel mirino degli acerrimi rivali bianconeri.

È sempre duello tra Juventus e Inter, e non solo per la semifinale di Coppa Italia. Le due storiche avversarie della Serie A si affronteranno a San Siro mercoledì 26 aprile, dopo l’1-1 di Torino. Ma la sfida non è solo in campo, nonostante quest’anno le due squadre non si siano risparmiate, ed entrambe siano in lotta per le coppe europee. Nerazzurri e bianconeri si sfidano di nuovo anche sul calciomercato, in vista della prossima estate.

La Juventus ha 7 punti di ritardo dall’Inter in classifica, salvo restituzione della penalità per il caso plusvalenze, e un mancato approdo alla prossima Champions League sarebbe un guaio. A livello economico soprattutto, complicando i piani di rifondazione del club e rendendo meno disponibili risorse sul mercato. Ma lo stesso discorso si può fare anche per l’Inter, che anzi naviga in acque finanziarie anche peggiori.

Proprio per questo potrebbero rendersi necessarie cessioni importanti per ripianare i bilanci, che costringerebbero poi entrambe ad andare a caccia di rinforzi. Nella lista di entrambe c’è un centrocampista, e il nome che fa più gola di tutti è quello di Davide Frattesi. Il 23enne del Sassuolo è uno dei giocatori più interessanti della Serie A, e da qualche giorno se ne parla in ottica bianconera. Ma l’Inter, che lo segue da tempo, non vuole lasciarselo scappare.

È Derby d’Italia per Frattesi: Juventus e Inter sul giocatore del Sassuolo

A rivelare il ritorno di fiamma dei nerazzurri sul centrocampista romano è ‘Tuttosport’. La Juventus al momento sembrerebbe in vantaggio, ma il dirigente neroverde Giovanni Carnevali ha ribadito di recente che tanti club seguono il giocatore. L’interesse interista è noto da tempo, ma con l’avanzata della Juve il club milanese avrebbe deciso di accelerare a sua volta. Frattesi sarebbe molto importante per ringiovanire la rosa, o rimpiazzare il possibile addio di Barella.

Infatti, ‘Tuttosport’ scrive che Giuseppe Riso, agente del centrocampista del Sassuolo, è stato avvistato ieri nella sede dell’Inter. Palla alla Juventus, adesso, che vedrebbe nel ragazzo l’ideale sostituto di Rabiot. Tutto però vincolato al mancato rinnovo del francese, in scadenza a giugno ma ancora in bilico per questioni economiche. I bianconeri dovranno prima risolvere questa faccenda, prima di dedicarsi a Frattesi.