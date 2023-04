Fantacalcio, 5 giocatori da non schierare: c’è anche Dzeko

Si è appena concluso il 30esimo turno del campionato: ora è tempo di bilanci e considerazioni al Fantacalcio. Non schierate questi 5 flop.

La 30esima giornata si è appena conclusa ed ora è tempo di bilanci e considerazioni. La stagione ed il Fantacalcio sono ormai entrati nella fase calda ed ogni errore o scelta sbagliata rischiano di costare molto cari. In questo articolo andremo quindi ad analizzare la posizione vissuta da 5 specifici calciatori che, in teoria, avrebbero dovuto fornire bonus in quantità industriale. Nella realtà, invece, si sono rivelati degli autentici flop.

Non possiamo che partire da Davide Faraoni, fermo ad un gol e due assist in 16 apparizioni complessive. La sua titolarità nel Verona non è messa in discussione, anzi il tecnico Marco Zaffaroni lo considera una colonna portante della propria squadra, però il calo rispetto allo scorso campionato (concluso con 4 centri e 6 passaggi vincenti) è evidente. La fantamedia, intanto, si è abbassata pericolosamente (6.07).

Proseguiamo con Dusan Vlahovic, vero e proprio punto interrogativo nella Juventus. Il serbo è in crisi: l’ultimo gol risale al 7 febbraio (doppietta alla Salernitana). Da quel momento in poi si è fermato, andando incontro a numerose prestazioni negative. Il rapporto con il club, stando a quanto filtra, non è più dei migliori ed in estate, addirittura, non si può escludere che vada in scena un clamoroso divorzio. Allegri si aspetta un pronto rilancio da parte sua ma il trend è molto negativo.

Fantacalcio, i 5 giocatori da lasciare in panchina

La lista comprende anche il nome di Duvan Zapata che, in 19 partite a voto, è riuscito a totalizzare appena una rete ed un assist. Troppo poco per un calciatore che, negli scorsi anni, aveva abituato i fantallenatori a ben altri numeri. Il tecnico Gian Piero Gasperini lo reputa ancora importante (4 presenze da titolare nelle ultime 5 gare) ma il rendimento del colombiano, finora, non è stato quello sperato. L’esplosione di Rasmus Hojlund lo ha fatto scendere dal palcoscenico.

Tra le delusioni rientra pure Pietro Pellegri, che al Torino spera di rilanciarsi e mettersi alle spalle il periodo complicato vissuto al Monaco. Finora, missione fallita: una rete, 11 incontri saltati per infortunio e una titolarità persa in favore di Antonio Sanabria. Se lo avete ancora in rosa, tagliatelo il prima possibile: Juric contro la Salernitana, pur avendo necessità di recuperare l’iniziale svantaggio, non lo ha schierato.

Chiudiamo con Edin Dzeko, scivolato indietro nelle gerarchie di Simone Inzaghi all’Inter e a secco dal 4 gennaio Il bosniaco è ormai una riserva: nel match perso per mano del Monza ha disputato appena 9 minuti mentre nel precedente match, pareggiato con la Salernitana, è stato mandato in campo a 5 minuti dalla fine delle ostilità. Segno evidente di quanto l’allenatore non lo ritenga più imprescindibile.