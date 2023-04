Inter o Benfica? Arriva la ‘gufata’ del milanista Krunic: “Preferisco…”

Il Milan si gode già il viaggio verso la semifinale. L’Inter attende il Benfica, ma occhio alla gufata che arriva dal rossonero Krunic.

Napoli eliminato e semifinale guadagnata. Il cammino nella UEFA Champions League da parte del Milan è importantissimo e può diventare addirittura storico nel giro di tre partite. I rossoneri non arrivavano tra le prime quattro d’Europa dal 2007, da quell’edizione poi vinta nella finale di Atene contro il Liverpool. La musica adesso è diversa, il Diavolo non è più tra le squadre favorite, ma può dire la sua comunque anche contro i top club dell’altra parte del tabellone.

Attenzione, però, a chi pescherà in semifinale. L’avversaria del Milan verrà fuori dal confronto tra Inter e Benfica, che questa sera si giocheranno l’altro biglietto per la final four tra le mura di San Siro. I nerazzurri partono dal 2-0 del Da Luz, dove all’andata dimostrarono di poter fare un sol boccone persino di una squadra di assoluto livello come quella lusitana. Lo scenario di un nuovo derby europeo tra rossoneri e nerazzurri stuzzica tutta la piazza, ma a colpire è anche e soprattutto una ‘gufata’ che arriva dall’altra parte del Naviglio.

Inter, senti cosa dice Krunic: “Stasera preferisco…”, tifosi colpiti dalla ‘gufata’

Chi augurarsi, però, in semifinale? Una domanda alla quale ha provato a rispondere il milanista Rade Krunic, che ai microfoni ufficiali del club rossonero ha lanciato una stoccata tra le righe ai rivali dell’Inter.

“Aspettiamo e vedremo, a breve conosceremo chi affronteremo poi nel prossimo turno – ha spiegato l’ex Empoli, che poi lancia la sua ‘gufata’ all’Inter – Io non mi sono mai nascosto e l’ho sempre detto. Quando si gioca in Europa ed in Champions, preferisco incontrare in squadre che solitamente non incontriamo in Italia e nel nostro campionato…”.

E a meno che anche il Benfica non sia stato aggiungo alla prossima edizione della Serie A, la preferenza del milanista Krunic è facile da leggere. Una ‘gufata’ che colpisce i tifosi dell’Inter, che dalla loro sperano nel chiudere presto la qualificazione e giocarsi un derby della Madonnina con vista sulla finale di Istanbul.