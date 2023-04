Napoli, quando tornano Rrahmani, Politano e Mario Rui

Per Luciano Spalletti, oltre all’eliminazione del suo Napoli dalla Champions League, bisogna registrare altre brutte notizie.

Il Napoli non ha saputo rimontare la sconfitta rimediata una settimana fa a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli. Gli azzurri, infatti, non sono andati oltre l’1-1 nel match di ieri sera giocato allo Stadio Diego Armando Maradona. I partenopei hanno sì iniziato la gara nel migliore dei modi, ovvero mettendo i milanisti nella propria area di rigore, ma senza mai creare delle grandi occasioni.

I rossoneri, così come ammesso dallo stesso Stefano Pioli nel post partita, hanno scelto di difendere più bassi per dare meno opportunità possibili a Victor Osimhen di colpire. Il Milan ha poi preso campo, visto che, dopo aver sbagliato un calcio di rigore con Giroud, è passato in vantaggio con lo stesso centravanti francese.

Il Napoli ha tentato la grande rimonta nel secondo tempo, ma le sue speranze si sono spente con il penalty Kvaratskhelia respinto da Mike Maignan. Gli azzurri hanno poi pareggiato nel recupero con Osimhen, ma per Luciano Spalletti bisogna registrare anche tre infortuni molto importanti. I vari Mario Rui, Matteo Politano ed Amir Rrahmani, infatti, sono stati costretti ad uscire per alcuni problemi fisici, destando tanta preoccupazione.

Napoli, Mario Rui e Politano saranno out per almeno due settimane: Rrahmani potrebbe tornare già per la Juventus

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘SerieANews.com’, infatti, Mario Rui dovrebbe restare fermo ai box per almeno tre settimane, mentre per Matteo Politano dovrebbe tornare a disposizione di Luciano Spalletti sette giorni prima rispetto al terzino portoghese. Per Amir Rrahmani, invece, bisogna fare un discorso decisamente diverso, visto che potrebbe giocare già domenica contro la Juventus.

Lo stesso Napoli ha comunicato in mattinata gli esiti degli esami a cui si sono sottoposti questi tre giocatori: “Mario Rui ha riportato un’infrazione della testa del perone destro. Per Matteo Politano, invece, si tratta di una distorsione di primo grado alla caviglia sinistra. Mentre Rrahmani ha subito una lieve distorsione alla caviglia destra”.