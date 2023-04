Napoli, Ravezzani netto: “Milan fortunato? Spalletti ha speso energie pensando all’arbitro”

Il giornalista non ha dubbi. Ecco perché il Napoli ieri non ci è riuscito a ribaltare il risultato: dove hanno sbagliato gli azzurri.

Il Napoli non va oltre l’1-1 contro il Milan. Un risultato che, in virtù di quello maturato nella gara d’andata, non permette agli azzurri di superare il turno. In semifinale ci va il Milan, che, nel computo finale, fa valere la vittoria di San Siro. Per gli azzurri delusione e anche un pizzico di recriminazione per alcuni episodi.

Secondo Fabio Ravezzani, direttore di Telelombaria, il Napoli ha peccato in un aspetto in particolare. Concentrandosi proprio sul recriminare per alcuni episodi della gara d’andata gli azzurri hanno perso di vista la cosa più importante: il campo. “Non so se possiamo dire che il Milan è stato fortunato, ma il Napoli ha sbagliato nel post partita dell’andata.” ha dichiarato Ravezzani ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “A San Siro giocarono e il Milan fu fortunato. Però Spalletti e una parte del Napoli, invece, si sonoconvinti di aver perso per colpa dell’arbitro.”

“La cosa si è ritorta contro il Napoli.” ha continuato Ravezzani. “La UEFA ha così mandato Marciniak, il migliore arbitro al mondo, per la gara in casa. E l’arbitro non si è lasciato trascinare dall’ambiente dal Maradona. Avendo grande personalità Marciniak ha tenuto testa all’ambiente del Maradona.”

Ravezzani: “Il Milan ha vinto con tre gol fotocopia”

Grande problema del Napoli è stato quello di non imparare dai propri errori e di non prendere contromisure per il gioco di Pioli e del Milan: “Stiamo poi dimenticando una cosa fondamentale. Stiamo perdendo di vista che il Milan ha vinto tre partite facendo tre gol in fotocopia.”

Un passaggio infine su Leao e Kvaratskhelia: “Per me il georgiano è sempre stato più forte e continuo di Leao, però nelle ultime due uscite non l’ho visto con lo smalto migliore. Calabria l’ha sostanzialmente annullato. Un po’ fuori forma, bisognerebbe riflettere su questa cosa.”