Il PSG ora vuole anche Maignan: l’offerta economica al Milan è impensabile

A Parigi rimpiangono Mike Maignan, l’offerta messa sul piatto rossonero è alta.

La straordinaria qualificazione alla semifinale di Champions League potrebbe diventare un’arma a doppio taglio per il Milan.

La triplice sfida vinta col Napoli ha proiettato il Milan tra le migliori squadre d’Europa. 6 gol e 0 subiti in tre partite contro quella che, per molti, era considerata la squadra con il miglior gioco di tutta Europa, sono un risultato eccezionale per i rossoneri.

A dimostrazione, tuttavia, del doppio volto del Milan tra campionato e Champions League. In campionato i rossoneri occupano un deludente, per il momento, quarto posto, forse destinato anche a peggiorare in caso di riattribuzione dei quindici punti di penalizzazione alla Juventus.

Reduci dalla sfida pareggiata contro il Bologna, sono ora chiamati a vincere contro il Lecce in una partita insidiosa. Il Lecce è alla ricerca di punti salvezza, menerei rossoneri cercano punti per non perdere i treno dei posti in Europa.

Oltre al campo, la dirigenza del Milan deve occuparsi anche del mercato, vero problema dei rossoneri.

Milan, un pilastro nel mirino del Psg; sul piatto una cifra monstre

Se Leao, volto della squadra, sembra essere vicino al rinnovo (manca solo un dettaglio relativo ad un bonus per la firma), un altro pilastro della squadra ha il futuro incerto.

Si tratta di Mike Maignan. Come riportato da Il Giornale, a Parigi stanno cominciando a rimpiangere il portiere francese. Uomo spogliatoio e leader della squadra, con le sue parate ha contribuito a buona parte della qualificazione alla semifinale di Champions League.

La dirigenza rossonera lo aveva prelevato dal Lille per circa 15 milioni di euro. Il portiere francese era andato lì dal Psg quando aveva solo vent’anni per circa 1 milione di euro.

Oggi Maignan si è rivelato forse più decisivo di Donnarumma, strappato proprio dai parigini al Milan in un’estate burrascosa per il portiere azzurro.

Il Psg avrebbe messo sul piatto circa 80 milioni di euro per portare a Parigi il beniamino dei milanisti. Ovviamente sono solo voci, ma quando si parla di certe cifre è difficile restare indifferenti. Difficile che il Milan possa privarsi del suo portiere, ma come dire di no a certe cifre.