Milan, dopo la gioia Champions resta un (grosso) problema

Rafael Leao è forse il giocatore più importante della Serie A al momento.

Il passaggio del turno in Champions League, e la qualificazione alla semifinale, è in buona parte frutto del suo talento.

L’1-0 della gara di andata, ma anche l’1-1 del ritorno sono state condotte in modo magistrale dall’esterno del Milan. Il portoghese si è caricato la squadra sulle spalle nella triplice sfida al Napoli (contando anche quella di campionato) e l’ha trascinata verso la semifinale.

Dopo qualche settimana in cui era apparso appannato, Leao ha disputato un mese di marzo straordinario che l’ha catapultato in ciò all’Olimpo dei migliori giocatori d’Europa.

Adesso dovrà affrontare l’Inter in semifinale, in un derby della Madonnina dal sapore europeo, che ha tutta l’aria di diventare una sfida epocale.

Con 10 gol e 7 assist in campionato, e 1 gol e 5 assist in Champions League, è il condottiero della squadra si Stefano Pioli.

Adesso, però, deve concentrarsi anche sul suo futuro.

Leao, rinnovo ad un passo: manca solo un dettaglio

Come riportato da Tuttosport, il Milan vuole accelerare il discorso rinnovo e blindare Rafael Leao prima del termine della stagione. Il giocatore ed il suo entourage chiedono uno stipendio di circa 7.5 milioni di euro, ed il Milan sembra pronto ad accontentarlo per convincerlo a rimanere nella Milano rossonera.

Resta soltanto da chiarire un premio che il portoghese chiede alla firma, che servirebbe anche per pagare la multa che lui ed il Lille devono allo Sporting Lisbona.

Non c’è aiuto, tuttavia, dai due club. Lo Sporting Lisbona continua a chiedere i 45 milioni di euro che gli spettano come risarcimento. Il Lille, dal canto suo, ha presentato un nuovo esposto alla Uefa per non pagare la multa.

Il giocatore portoghese aveva rescisso unilateralmente il contratto con lo Sporting Lisbona nel 2018, dopo l’aggressione subita da alcuni tifosi al termine di un match che costò ai portoghesi la qualificazione in Champions League.

Testa adesso alla prossima partita di campionato, il Milan dovrà affrontare il Lecce in una partita insidiosa. Reduce da un pareggio col Bologna, i rossoneri sono chiamati a vincere per rimanere agganciati al treno dei posti in Europa.