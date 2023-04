Italia, è apoteosi in Europa: anche Juve e Roma in semifinale

La Roma di Josè Mourinho è stata impegnata nel match valido per il ritorno dei Quarti di finale di Europa League.

Dopo Milan e Inter in Champions League, la Fiorentina soffrendo in Conference League, si qualificano anche Juventus e Roma. Le due squadre, impegnate in Europa League, si qualificano per le semifinali ed hanno grosse speranze di arrivare in finale, magari un’incredibile finale tutta italiana. Mentre in Champions ci sarà il derby in semifinale, la Juventus affronterà gli spagnoli del Siviglia, vincitori di questa competizione per sei volte. Alla Roma toccherà invece il Bayer Leverkusen, esce invece lo United, una delle maggiori sorprese della serata.

Reti e spettacolo alla Roma con la squadra di Mourinho che, stoica, rimonta il Feyenoord e trova una qualificazione ad un certo punto insperata. Il club giallorosso ci prova nel primo tempo, ma gli olandesi appaiono in gran forma, pieni di energie e pronti a ripartire, rispondendo colpo su colpo. Il match vede la svolta nella ripresa dove il club giallorosso passa in vantaggio grazie a Spinazzola che pareggia la rete dell’andata.

Mourinho deve fare i conti con i problemi fisici di Wijnaldum e Smalling e il Feyenoord pareggia i conti con un gol a pochi minuti dal termine, un gol che ha tanto l’aria di beffa. All’ultimo minuto ci pensa invece il solito Dybala, a segno con un grandissimo gol che manda le squadre ai supplementari.

Roma in semifinale, affronterà il Bayer Leverkusen

I giallorossi sono eroici e nonostante le difficoltà ottengono il pass per le semifinali, grazie alle reti di El Shaarawy e del capitano Pellegrini, bravo a chiudere il discorso qualificazione. I giallorossi affronteranno nel prossimo turno il Bayer Leverkusen, bravo a dilagare in trasferta contro il club belga del Royal Union SG.

Una settimana magica per le italiane con ben cinque squadre in semifinale nelle tre competizioni europee. Il calcio italiano può esultare e i risultati sono evidenti agli occhi di tutti. La speranza di vincere un titolo europeo è alta e tifosi di club di tutta Italia sognano la rinascita definitiva del nostro calcio.