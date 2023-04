“La vittima unico colpevole”: Inter, la reazione durissima del club

Un duro comunicato da parte dell’Inter dopo la decisione da parte della Corte d’Appello di respingere il ricorso relativo alla squalifica di Lukaku.

La stagione è arrivata ad un punto di svolta importante. Con le semifinali delle Coppe europee ormai definite, e tutti gli impegni in calendario messi nero su bianco, ogni squadra tra le big del campionato italiano sa cosa l’aspetta da qui alla fine. Ben cinque squadre italiane saranno impegnate nell’ultima fase delle competizioni continentali. Inter e Milan per quanto riguarda la Champions League, la Roma e la Juventus per l’Europa League mentre la Fiorentina in Conference League.

Il Napoli, di contro, è stato eliminato dalla Champions. La squadra di Spalletti, dunque, dovrà dedicarsi anima e corpo al campionato per chiudere nel minor tempo possibile il discorso Scudetto. Tra tutte queste, però, ci sono tre squadre che avranno anche un altro importante impegno arrivato ormai ad una fase caldissima. Inter, Juventus e Fiorentina (oltre alla Cremonese) dovranno chiudere il discorso Coppa Italia con la gara di ritorno delle semifinali.

Inter, ricorso respinto per Lukaku: la dura posizione del club

Saranno due match importante, ed l’Inter in particolare ad avere un peso specifico non indifferente sulle proprie spalle, essendo l’unica squadra impegnata nella competizione più importante in ambito europee, ovvero la Champions League. Per la gara di ritorno non ci sarà Romelu Lukaku, toccato dalla squalifica che lo terrà fuori. Anche il riscorso è stato respinto dagli organi preposti a decidere cosa fare dell’attaccante belga.

E proprio per questo l’Inter proprio in queste ore ha diramato un comunicato durissimo sul proprio sito ufficiale. “La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC ha oggi confermato la squalifica di Romelu Lukaku, che non potrà così partecipare alla semifinale di Coppa Italia Frecciarossa di mercoledì prossimo”, ha in apertura ricordato il club nerazzurro.

Poi l’accusa, fermissima, da parte della società. “FC Internazionale Milano sente di dover rinnovare la vicinanza e il sostegno al proprio calciatore e manifesta il grande dispiacere nel prendere atto che la vittima è diventata l’unico colpevole“, recita cosi il comunicato ufficiale.