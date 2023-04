Caso plusvalenze, interviene il Ministro in persona: “Farò la mia parte affinché…”

Ciò che sta accadendo in campionato con la Juventus e la sua posizione in classifica sta facendo molto discutere: interviene perciò anche il ministro.

La Juventus, dopo aver giocato diverse giornate di Serie A con la penalizzazione di 15 punti per le presunte plusvalenze fittizie, ha riconquistate tutti i punti. In attesa che arrivi la decisione definitiva dopo il rinvio a giudizio. Questa situazione sta facendo molto discutere e adesso a parlare è stato anche il ministro.

Per quanto sta avvenendo in merito al caso plusvalenze con la Juventus, ha parlato anche Andrea Abodi. Il Ministro dello Sport ha affermato che vuole che si faccia chiarezza e si intervenga per evitare che situazioni del genere possano capitare nuovamente anche in futuro e con altri club.

È questa una situazione molto delicata e di difficile gestione. Anche perché in base a quello che ne sarà della Juventus in classifica ne varrà anche un posto per esserci in Champions League nella prossima stagione. Il Ministro Abodi allora invoca chiarezza e intervento.

Juventus, il caso plusvalenze fa molto discutere: parla anche Abodi in prima persona

Le parole di Andrea Abodi, sul caso plusvalenze che ha riguardato e sta riguardando la Juventus, riportate da ‘ANSA’: “Farò la mia parte, di concerto eventualmente con i miei colleghi di governo e ascoltate le parti, affinché ci sia una riforma della giustizia sportiva“.

“Non entrerò mai nel merito della sentenza – continua motivando le sue parole – ma questa precarietà non aiuta. Dove c’è competizione, la certezza della pena va composta con gli interessi generali. Qualcosa bisogna modificare perché le decisioni siano comprensibili e la tempistica rispettosa della reputazione della competizione”.