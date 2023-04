Occhio Juve, decisione a sorpresa dopo il ricorso: è ufficiale

Occhio Juventus, decisione a sorpresa nel day after la restituzione momentanea dei quindici punti in classifica.

L’ufficialità di ieri è arrivata, secca e discussa. La Juventus ritrova momentaneamente i quindici punti che le erano stati sottrati in classifica, a margine del primo filone sull’inchiesta plusvalenze. Decisiva il dispositivo della sentenza da parte del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, che ha in qualche modo smentito quanto deciso dal primo e dal secondo grado della Giustizia Sportiva. E rinviando tutto nuovamente alla Corte d’Appello Federale.

Discute l’Italia e l’Europa del calcio, che attende di conoscere i definitivi sviluppi di una vicenda che, però, si prepara ad andare per le lunghe. Sul tavolo c’è ancora la manovra stipendi da dover esaminare nel dettaglio, con strascichi che potrebbero evolversi sia sul fronte sportivo che penale in casa Juventus. Nel mentre, anche un ex bianconero attendeva di conoscere le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport. Chi? Fabio Paratici, ex dirigente della Vecchia Signora e attualmente ‘auto-sospesosi’ in casa Tottenham.

Occhio Juve, ufficiali le dimissioni dell’ex Fabio Paratici dal Tottenham: c’è la decisione

Lo stesso Paratici ha visto respingersi il ricorso riguardante l’inibizione per un periodo temporale di 30 mesi. E dopo la sentenza del terzo grado della Giustizia Sportiva, il dirigente italiano non ha avuto dubbi sul da farsi, dimettendosi ufficialmente dalla propria carica in seno al Tottenham.

Come notificato anche dallo stesso club inglese: “[…] l’attuale divieto mondiale impedisce a Fabio Paratici di adempiere ai suoi doveri di amministratore delegato del calcio. Fabio ha quindi preso la decisione di dimettersi con effetto immediato dal suo incarico nel Club per concentrarsi sulla sua posizione giuridica rispetto alle sentenze FIGC e FIFA”.

Insomma, l’ex Juventus abbandona ufficialmente la propria avventura nel nord di Londra. Dopo essersi auto-sospeso negli scorsi mesi, Paratici ed il Tottenham era in attesa di novità dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Novità che alla fine sono arrivate, ma che non sono state quelle auspicate dalle due parti coinvolte.