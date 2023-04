Calciomercato Atalanta, acquisti e cessioni: tre colpi in estate

Il calciomercato dell’Atalanta partirà dal piano cessioni, le quali potrebbero finanziare alcuni investimenti in chiave presente, ma soprattutto in vista del futuro. Occhio alla situazione Hojlund, corteggiato da diversi top club

Otto giornate alla fine del campionato, poi occhi puntati sull’inizio della prossima stagione. L’Atalanta valuterà il da farsi soprattutto in chiave mercato. La sensazione è che Gasperini verrà confermato sulla panchina nerazzurra, anche se il futuro del tecnico si deciderà con calma nel corso dei prossimi mesi con la fine del campionato.

Bisognerà capire se Hojlund sarà sacrificato o se sarà confermato in maglia nerazzurra almeno per un’altra stagione. 50 milioni la valutazione fatta dall’Atalanta. Il centravanti danese piace particolarmente alla Juventus e al Napoli, ma attenzione anche al forte inserimento del Bayern Monaco, pronto a spingere il piede sull’acceleratore per aggiudicarsi il giovane attaccante della Dea.

La Juventus potrebbe puntare su di lui in caso di addio a Vlahovic. L’ex Fiorentina piace particolarmente all’Arsenal, ma i bianconeri lo valutato circa 90 milioni di euro. Situazione da valutare con estrema calma nel corso dell’estate. Il Napoli, invece, potrebbe dirottare le sue attenzioni su Hojlund in caso di addio a Osimhen, quest’ultimo corteggiato da Bayern Monaco e Chelsea.

Calciomercato Atalanta, tre acquisti in estate: i nuovi dettagli

Non solo Hojlund, l’Atalanta potrebbe dire addio anche a Zapata e Muriel. I due attaccanti colombiani potrebbe lasciare Bergamo per abbracciare l’inizio di una nuova avventura e rimettersi in gioco dopo una stagione decisamente negativa e tormentata dagli infortuni. Dal punto di vista degli acquisti, invece, l’Atalanta potrebbe affondare il colpo su un nuovo attaccante, un nuovo centrocampista e un nuovo difensore.

Impossibile fare nomi e anticipare alcuni obiettivi. Non trovano conferme le indiscrezioni sul ritorno di Gagliardini, in uscita dall’Inter a parametro zero, e pronto a valutare i possibili interessi di Lazio e Torino. Difficile, quasi impossibile, arrivare a Scamacca. L’ex Sassuolo piace a Milan, Inter e Juventus, ma il West Ham lo valuta circa 40 milioni di euro. Occhio anche al nome di Nzola, il quale potrebbe vestire i panni di nuovo Zapata in vista del futuro.