Atalanta, quanto vale davvero Hojlund? Tanti pregi, ma occhio ai difetti

Hojlund continua a trascinare l’Atalanta verso il sogno quarto posto. L’attaccante danese è pronto a confermarsi anche nell’ultima parte di campionato a prescindere dal possibile turnover proposto da Gasperini

Quanto vale davvero Hojlund? Punto interrogativo sulle valutazione del giovane centravanti danese, ormai garanzia assoluta dell’attacco atalantino. Gasperini continuerà a gestirlo con calma e cautela per cercare di ottimizzare le sue caratteristiche e impatto sulla nostra Serie A. Fiuto del gol, attacco della profondità e difesa della palla spalle alla porta, caratteristiche che hanno spinto il Chelsea a valutare un possibile affondo sul giocatore.

Il club londinese osserva interessato: non è escluso che in estate possa concretizzarsi un’offerta da circa 50 milioni di euro. Questa l’attuale valutazione del giovane centravanti. Sul giocatore resta vigile anche l’interesse della Juventus, anche se i bianconeri potrebbe valutare l’affondo solamente in caso di cessione di Vlahovic. Qualora dovessero sopraggiungere offerte irrinunciabili, l’Atalanta non chiuderà le porte all’addio immediato dell’attaccante.

Tanti pregi, ma occhio anche ai difetti. Lacune che Hojlund avrà modo di migliorare e perfezionare con l’esperienza e con il normale percorso di crescita. Troppe individualità e poco gioco di squadra, lavoro di sponda spesso insufficiente e poco propositivo per l’inserimento dei centrocampisti. Doppio aspetto da curare nel dettaglio per cercare di puntellare ulteriormente le proprie capacità e a qualità tecniche.

Hojlund-Atalanta, non è esclusa la conferma in nerazzurro

Calciomercato, possibile offerte, cifre record, ma occhio al retroscena. Di fatto, non è escluso che Hojlund e il suo entourage possano valutare la possibilità di restare all’Atalanta almeno per un’altra stagione. Un scelta che consentirebbe al giocatore di crescere e migliorare, giocare con maggiore continuità e ritagliarsi un ruolo da protagonista in maniera definitiva bel calcio europeo.

50 milioni la sua attuale valutazione: un ulteriore anno all’Atalanta, con ruolo da centravanti titolare, potrebbe consentire alla Dea di fare crescere ulteriormente il valore del giocatore e incassare ancor di più in vista della prossima estate 2024. Per il momento, come noto, Hojlund si giocherà una maglia da titolare con Zapata.