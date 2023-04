Calciomercato Torino, colpo in attacco: arriva la prima conferma

Il calciomercato del Torino partirà dall’affondo su un nuovo attaccante. Non solo, massima attenzione anche alla situazione difesa, soprattutto in caso di addio a Buongiorno

Nessuna conferma ufficiale e nessuna trattativa in atto, ma il Torino proverà l’affondo su un nuovo centravanti a prescindere dalla conferma di Sanabria. Tiene banco il nome di Nzola, il quale piace particolarmente a Juric e potrebbe rivelarsi un ottimo investimento, sia in vista del presente, sia in vista del futuro. Forza fisica, fiuto del gol e perfetto per l’attuale contesto tattico granata.

Su Nzola, però, si registrano anche i forti interessi dell’Atalanta e della Fiorentina, anche se, anche in questo caso, non trapelano conferme ufficiali o trattative in atto. Ciò che è certo è che il Torino affonderà il colpo su un nuovo attaccante, soprattutto dopo l’ultima annata altalenante di Pellegri e dopo il poco peso offensivo della compagine granata nella stagione che volge al termine.

Attenzione anche al capitolo cessioni. Sanabria piace alla Fiorentina, ma difficilmente il club granata deciderà di privarsi del centravanti paraguaiano, soprattutto dopo l’ottima seconda parte di stagione. Più verosimile il possibile sacrificio di Bungiorno. Il centrale difensivo del Torino piace particolarmente all’Inter, ma anche in Premier League. I nerazzurri potrebbero anticipare la concorrenza inglese presentando un’offerta superiore ai 10 milioni di euro.

Calciomercato Torino, la verità su Gagliardini

Come rivelato da alcune indiscrezioni delle scorse settimane, il Torino potrebbe valutare anche l’idea di affondare il colpo su Gagliardini. L’attuale centrocampista dell’Inter si svincolerà dai nerazzurri a fine stagione, e il club granata osserva interessato. Non è escluso che Juric possa dare il suo ok per l’affondo totale e che possa permettere al Torino di anticipare la concorrenza sull’ex Atalanta.

Occhi della Premier League anche su Singo. Il terzino granata intriga anche Inter e Milan, ma difficilmente il Torino si priverà del suo esterno destro se non di fronte a un’offerta irrinunciabile. Per quel che riguarda Vlasic, invece, il centrocampista croato restare a Torino anche nel corso della prossima stagione.