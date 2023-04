Inter, Inzaghi perde il titolarissimo: il big salta Empoli

Brutte notizie per Simone Inzaghi in vista del match contro l’Empoli. La sua Inter dovrà fare a meno di un calciatore importante.

La Serie A è entrata nel suo rush finale ed ogni partita può essere decisiva. Lo sa bene l’Inter di Simone Inzaghi che, dopo aver brillantemente conquistato la semifinale di Champions League, deve rituffarsi in campionato per far si che la partecipazione anche l’anno prossimo alla coppa dalle grandi orecchie non sia una chimera.

I nerazzurri infatti, dopo la restituzione dei 15 punti alla Juventus, sono scivolati al 6° posto in classifica e adesso il 4° posto non dista più 2 punti al Milan, ma 5 dalla Roma. Fondamentale quindi non fare altri passi falsi. Non facile per una squadra che, mentre superava il Benfica in Champions League, inanellava una serie negativa di 5 partita senza vittoria, in cui è arrivato solo un pari contro la Salernitana.

La vittoria in campionato manca dal 2-0 contro il Lecce agli inizi di marzo. Le altre non hanno corso, incappando anche loro in periodo altalenanti, ma le partita a disposizione per recuperare stanno finendo. Ecco quindi che il match contro l’Empoli diventa cruciale per Simone Inzaghi. Il tecnico però dovrà fare a meno di uno dei suoi calciatori che non è partito con i compagni di squadra.

Inter, ad Empoli assente Henrikh Mkhitaryan: problemi personali per lui

Come riportano i colleghi di Sky Sport Henrikh Mkhitaryan non è partito assieme ai compagni di squadra per la trasferta di Empoli. Il calciatore armeno è infatti stato bloccato da problemi personale e dovrà quindi rinunciare alla partita contro i toscani.

Una brutta notizia l’assenza dell’ex Roma che quest’anno ha collezionato ben 41 presenze tra tutte le competizioni con la maglia nerazzurra. Il fatto che Mkhitaryan non sia assente per problemi fisici è comunque una notizia positiva per l’Inter visto che molto probabilmente rientrerà per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.