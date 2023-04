Milan-Lecce, gioie e dolori per Pioli: fuori un big, ma un gran rientro

In attesa di pensare alle attese semifinali di Champions League il Milan di Pioli torna a pensare al campionato.

Il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli vivrà un finale di stagione incandescente. Il club rossonero si è qualificato in settimana per le semifinali di Champions League ed ora c’è grande attesa per il doppio Euroderby, evento che si terrà i prossimi 10 e 16 Maggio. Ora per il club è tempo di rituffarsi in campionato.

La sospensione della penalizzazione in casa Juve ha ovviamente modificato la classifica ed attualmente il Milan sarebbe fuori dalle prime quattro della competizione. Quindi, in casa rossonera, è tempo di recuperare terreno in classifica. Di questo e molto altro ha parlato il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia del match di campionato contro il Lecce. Il tecnico ha sentenziato in conferenza stampa:

“Questa sfida è molto importante. Abbiamo ben cinque partite in casa delle ultime otto in campionato e da qui possiamo ottenere una sterzata fondamentale per il nostro campionato. La Champions non è al momento un nostro pensiero, dobbiamo finire bene la stagione in Serie A”.

Milan, Pioli fa il punto sugli infortuni

Il tecnico ha parlato anche degli infortuni ed ha annunciato un’importante assenza per la sfida in programma domani: “Giroud ha un problema al tendine del polpaccio e non sarà a disposizione. Ibrahimovic è invece convocato normalmente e sarà a disposizione. Oggi in allenamento Pobega ha subito un colpo e decideremo domani se sarà del match”. Non poteva mancare un commento sulla situazione della Juve e la penalizzazione revocata (almeno momentaneamente) al club e Pioli ha chiarito: “Noi possiamo restare concentrati solo sulle situazioni che possiamo controllare, la Juve e la sua situazione non ci condiziona”.

Infine il tecnico ha parlato elogiando il portiere francese Mike Maignan, ancora decisivo nel match di Champions contro il Napoli e pilastro della formazione rossonera. Pioli lo ha esaltato affermando: “Tutte le squadre importanti hanno campioni e Mike è uno di questi. Un campione in tutto, credo sia tra i più importanti in squadra”.